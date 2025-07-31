Seguretat
Parlon es compromet a reforçar tot l'any la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Salou
El Departament d'Interior reitera la crida a la prudència després dels recents ofegaments mortals al litoral català
La consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha compromès a reforçar la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Salou de forma desestacionalitzada. La mesura, que no s'ha concretat amb quants efectius es durà a terme, s'aplicarà a partir de l'any vinent. Segons Parlon, serà un reforç «estable i estructural» de la plantilla amb l'objectiu de «millorar l'estratègia de proximitat», així com les «percepcions» de la ciutadania.
D'altra banda, la titular d'Interior també ha reiterat la crida a la prudència després dels recents ofegaments mortals al litoral català. «Quan hi ha bandera vermella o bandera groga no ens hem de banyar i ho hem de respectar, perquè encara que sembli que no pot passar res, malauradament passa», ha insistit.
L'anunci ha estat celebrat per l'alcalde de Salou, Pere Granados, qui espera que amb el futur reforç la localitat proporcioni un «gran servei de seguretat». El compromís del Departament arriba després d'una Junta de Seguretat Local celebrada a mitjan juny i on, entre altres qüestions, es va tractar el top manta. D'altra banda, aquesta campanya d'estiu, la comissaria de Mossos d'Esquadra ha incorporat 33 efectius que s'han sumat a la plantilla de forma puntual.
Ara, el compromís anunciat posa el focus en un reforç de la plantilla de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Salou i Vila-seca de forma «desestacionalitzada». Amb aquesta proposta, pendent de concretar de quants efectius constarà, es pretén «treballar les percepcions» amb més presència policial en eixos comercials de la localitat. «Sabem que la ciutadania, per millorar les seves percepcions, necessita veure la policia al carrer, poder interaccionar amb la policia, crec que l'hem de reforçar i de cara l'any vinent la comissaria tindrà un reforç estable, no només el que fem a l'estiu, sinó més presència de Mossos incorporats a la plantilla», ha subratllat Parlon.
Paral·lelament, la consellera ha explicat que de gener a juny d'aquest any s'ha registrat una baixada dels fets penals en un 16,5% al municipi. Alhora, les detencions i les resolucions de l'activitat delinqüencial han crescut en aquest període de temps.
Prudència a la mar
Després dels recents ofegaments mortals a la costa tarragonina, la titular d'Interior ha reiterat la crida a la ciutadania a respectar els consells de Protecció Civil sobre com actuar en cas de bandera groga o vermella a les platges. En aquest sentit, ha apuntat que també reforçaran la campanya informativa per evitar accidents d'aquest tipus.