Mercaderies per l’Interior reclama agilitzar una solució definitiva per allunyar els trens de mercaderies dels nuclis urbans

La plataforma ciutadana Mercaderies per l’Interior ha tornat a exigir una resposta ràpida i definitiva per resoldre el pas de trens de mercaderies per la línia de costa, després que un estudi recent elaborat per la URV hagi confirmat que aquesta és la pitjor opció des del punt de vista ambiental i territorial. L’informe, encarregat per l’Autoritat Portuària de Tarragona i dirigit pel professor Aaron Gutiérrez, dona la raó a una reivindicació que la plataforma defensa des de fa més d’una dècada: les mercaderies han de circular per una via interior, allunyada de les zones habitades.

Mercaderies per l’Interior alerta que la suposada provisionalitat del tercer fil, que hauria de ser una solució temporal, està esdevenint permanent, tot i ser, segons els experts, la pitjor alternativa possible. L’entitat insisteix que no es pot permetre que el corredor mediterrani de mercaderies continuï passant per la costa tarragonina, amb l’evident risc que això suposa per a la població, especialment pel transport de càrregues perilloses.

La plataforma lamenta que, tot i el suport social i institucional que té la seva proposta, les mercaderies no només segueixen circulant pel litoral, sinó que ara el trànsit es veurà incrementat amb la posada en marxa del tercer fil, que permetrà fer circular trens més llargs i pesants per una línia que ja presenta greus deficiències i que també utilitzen els trens de passatgers.

Segons Mercaderies per l’Interior, totes les previsions apunten a un increment significatiu del trànsit de mercaderies, la qual cosa podria provocar la saturació de la infraestructura i un augment del perill per a la ciutadania. Per això, la plataforma demana que es descarti definitivament el pas pel litoral i es prioritzi una via segregada per l’interior com a solució urgent i definitiva.

A més, l’entitat adverteix que la manca de voluntat política i la pressió d’interessos econòmics poden acabar consolidant una solució de baix cost que posi en risc la seguretat de les persones i el futur del territori. En aquest sentit, recorda que l’Estat encara no ha presentat l’estudi de viabilitat ferroviària que havia de finalitzar l’any 2023, fet que contribueix a l’estancament de la situació.

Finalment, la plataforma fa una crida a transformar les promeses en accions concretes i demana que es paralitzi la construcció del tercer fil, tot reclamant celeritat en la creació d’una nova infraestructura ferroviària que respongui als criteris de seguretat, sostenibilitat i respecte pel territori i la qualitat de vida de les persones.