Comerç
Salou intervé al mercadet contra les irregularitats dels paradistes
Alguns no van poder muntar parada i altres van liquidar deutes pendents amb l’Ajuntament
La Policia Local de Salou va desplegar aquest dilluns una inspecció al mercadet situat entre el passeig 30 d’Octubre i els carrers Arquitecte Ubach i Pere Galès. L’objectiu d’aquest era controlar el compliment de la normativa per part dels paradistes.
L’Ajuntament efectua operacions com aquesta de manera periòdica, però en aquesta ocasió el control es va aixecar abans que els paradistes iniciessin la seva activitat. Així, no es va permetre muntar la parada a onze comerciants que no van complir els requisits establerts. En aquest mercadet hi ha al voltant de 130 paradistes, segons detallen des del consistori.
La Policia Local va controlar, essencialment, que els comerciants comptessin amb llicència, estiguessin al dia de les obligacions fiscals i es trobessin en situació regularitzada. Durant la inspecció es va aconseguir regularitzar algunes de les situacions i liquidar els deutes pendents dels paradistes amb l’administració.
Des de l’Ajuntament remarquen que aquests tipus d’accions contribueixen a «reforçar la seguretat i la legalitat» del mercadet, cosa que beneficia «tant els venedors com la ciutadania».
«Tolerància zero»
El govern municipal de Salou defensa que aquesta operació respon a una política de «tolerància zero davant qualsevol irregularitat». L’executiu remarca que són «ferms en la defensa del comerç regulat i de la convivència».
D’altra banda, la inspecció també ha servit al consistori salouenc per tornar a assenyalar a Cambrils i la seva problemàtica amb el top manta. Des de l’Ajuntament consideren que el municipi veí està «mirant cap a una altra banda» mentre té un top manta «descontrolat». Des de Salou critiquen com «un centenar de venedors il·legals operen diàriament en el seu terme municipal sense cap mena d’intervenció ni control».
La rivalitat entre els dos ajuntaments, habitual al voltant del top manta, es va encendre fa unes setmanes després d’un operatiu policial a un magatzem de productes falsificats a Salou. Després de l’actuació, els manters es van enfrontar a la policia i van tallar el passeig marítim en protesta. La situació es va repetir una setmana després.
En totes dues ocasions, l’alcalde de Salou, Pere Granados, va criticar la «manca d’acció» de l’Ajuntament Cambrils, lloc on es produeix la venda d’aquests productes. L’alcalde també va assenyalar els perills d’aquests operatius en plena temporada turística. D’altra banda, l’Ajuntament de Salou té pendent una reunió amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, per abordar aquesta problemàtica.