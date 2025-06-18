Successos
Nou enfrontament entre manters i agents a Salou en el marc d’un operatiu amb dinou detinguts
Uns 300 agents van realitzar una desena d’escorcolls, també a Reus i a les Borges del Camp
Els Mossos d’Esquadra en col·laboració amb la Policia Nacional van desplegar ahir un operatiu contra el top manta. L’acció policial es va saldar amb dinou detinguts i una gran quantitat de material falsificat comissat.
Divuit dels arrestats ho són pels presumptes delictes d’organització criminal i contra la propietat industrial, mentre que un altre ho va ser per alteració de l’ordre públic. En total es van practicar una desena d’escorcolls en habitatges i magatzems, sis a Salou i la resta a Reus i les Borges del Camp.
Durant l’operativa, un grup de manters va reaccionar als escorcolls amb llançaments de pedres contra la línia policial. Tres mossos van resultar ferits lleus i es van produir danys a vehicles particulars i policials.
Segons va confirmar la policia autonòmica al Diari Més, durant els escorcolls els agents ha patit algun llançament de pedres per part d’alguns dels manters, creant un clima de tensió a tocar del passeig marítim. L’enfrontament va ser similar al viscut fa dues setmanes, quan després d’un altre escorcoll, una trentena de manters va tallar el passeig marítim amb barricades i va llençar pedres contra la línia policial. En aquesta última ocasió no hi va haver ferits, però els manifestants van aconseguir mantenir el tall al passeig durant pràcticament tot el matí.
En aquest cas, les càrregues policials dels agents antiavalots van aconseguir dissoldre ràpidament els manters, fent que l’episodi de conflicte fos més breu, però de major intensitat.
El dispositiu, dirigit contra una organització criminal dedicada a la venda i distribució de material falsificat per al top manta estava format per 300 agents, entre Mossos i Policia Nacional. A més d’agents de seguretat ciutadana i ordre públic, també van prendre part en l’operatiu, l’helicòpter i la unitat de drons. La investigació continua oberta, segons informen els Mossos.
A diferència d’aquesta, l’operació del juny va ser dirigida pel cos de la Guàrdia Civil, qui va actuar en dos magatzems on els manters guardaven mercaderia. Posteriorment, els Mossos van desplegar un ampli dispositiu per evitar una escalada de tensió.
Els manters van acabar aixecant la protesta després d’una mediació in situ amb la Policia Local de Salou i els Mossos d’Esquadra. Per la seva banda, l’Ajuntament va descartar aleshores establir cap negociació amb representants dels manters, a escala política o a través de la Policia Local, i va assenyalar en un comunicat que no hi havia «res a negociar sobre una activitat que és manifestament il·legal».