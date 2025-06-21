Mobilitat
Resolta de matinada la incidència a Rodalies entre Tarragona i Torredembarra
Un tren amb 200 passatgers va quedar atrapat al tram i l'avaria va afectar les línies R14, R15, R16 i R17
Renfe ha informat que tècnics d'Adif han solucionat aquesta matinada la incidència tècnica a la infraestructura de Rodalies entre Tarragona i Torredembarra.
Un tren de l'R14 amb uns 200 passatgers -segons Protecció Civil- va quedar atrapat al tram poc després de les 20.45 hores d'ahir divendres i els Bombers van haver d'ajudar en la seva evacuació a l'estació més propera. L'avaria a la infraestructura va provocar el tall ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17.
Renfe va habilitar un servei alternatiu per carretera per traslladar els usuaris afectats a les seves destinacions (Tarragona, Tortosa, Reus i Barcelona). Diversos passatgers van compartir la seva indignació a les xarxes socials per l'espera i perquè els autobusos anaven plens.