Transport
Interrompuda la circulació ferroviària entre Tarragona i Torredembarra per incidència tècnica a la infraestructura
La situació afecta les línies R14, R15, R16 i R17 i tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència
La circulació ferroviària està interrompuda entre Tarragona i Torredembarra a causa d'una incidència tècnica a la infraestructura. Renfe ha informat de la situació poc després de tres quarts de nou de la nit d'aquest divendres. La mateixa font indica que el tall ferroviari afecta les línies de Rodalies R14, R15, R16 i R17. Tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència.