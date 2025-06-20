Diari Més

Transport

Interrompuda la circulació ferroviària entre Tarragona i Torredembarra per incidència tècnica a la infraestructura

La situació afecta les línies R14, R15, R16 i R17 i tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència

Tren aturat per falta de tensió.

Tren aturat per falta de tensió.

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

La circulació ferroviària està interrompuda entre Tarragona i Torredembarra a causa d'una incidència tècnica a la infraestructura. Renfe ha informat de la situació poc després de tres quarts de nou de la nit d'aquest divendres. La mateixa font indica que el tall ferroviari afecta les línies de Rodalies R14, R15, R16 i R17. Tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència.

tracking