Successos
Granados: « No és el moment més oportú per aquests operatius»
L'alcalde de Salou lamenta la mala imatge i els perills dels escorcolls a la temporada alta i reitera que «no hi ha venda al municipi»
L’operatiu d’ahir va coincidir amb una Junta de Seguretat Local a l’Ajuntament de Salou per abordar la situació del top manta al municipi. Després de la reunió, l’alcalde de Salou, Pere Granados, va reiterar que «la venda ambulant no existeix al municipi», assenyalant que es van fer «escorcolls a habitatges per acabar amb provisions de material falsificat».
L’edil puntualitza que a Salou hi ha «habitatges i no magatzems», ja que no hi ha zona industrial, i considera que «s’ha d’actuar en xarxa» per acabar amb les arrels d’aquesta activitat, que segons ell «estan a altres municipis».
Pel que fa a l’operatiu, l’alcalde valora que, en aquesta ocasió, es va actuar «amb més contundència» per evitar que el problema escalés a un desordre públic. Això sí, Granados va apuntar que creu que «no és el moment més oportú» per efectuar aquestes operacions, apel·lant a la perillositat que poden desencadenar en plena temporada turística. En qualsevol cas, el batlle entén que «els criteris policials no responen als del turisme», però lamenta la mala imatge que es genera al municipi.
Als diferents cossos policials implicats en la reunió l’Ajuntament de Salou va demanar «tolerància zero davant qualsevol fet delictiu», apuntant que «és un municipi segur, però volem que sigui més segur». En aquesta línia va instar que «s’actuï amb la mateixa contundència» contra altres delictes com «els que van contra la propietat, la integritat física i la salut pública» en cerca d’una «pau social».
L’alcalde també va demanar novament més mitjans policials per fer front al top manta i altres problemàtiques. Per acabar, va tornar a assenyalar a Cambrils per «no haver actuat fins ara» contra la venda de productes falsificats.