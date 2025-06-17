Policial
Dinou detinguts, un d'ells per alterar l'ordre públic, en l'operatiu contra el top manta a Salou
Uns 300 agents dels Mossos i la Policia Nacional han fet una desena d'escorcolls, també a Reus i les Borges del Camp
L'operatiu dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Nacional, desplegat a Salou aquest dimarts a la matinada contra el top manta s'ha saldat amb dinou detinguts i una gran quantitat de material falsificat comissat. Divuit dels arrestats ho són pels presumptes delictes d'organització criminal i contra la propietat industrial, mentre que un altre ho ha estat per alteració de l'ordre públic.
S'han practicat una desena d'escorcolls en habitatges i magatzems: sis a Salou i la resta a Reus i les Borges del Camp. Un grup de manters ha reaccionat als escorcolls amb llançaments de pedres contra la línia policial. Tres mossos han resultat ferits lleus i s'han produït danys a vehicles particulars i policials.
El dispositiu, dirigit contra una organització criminal dedicada a la venda i distribució de material falsificat per al top manta estava format per 300 agents, entre Mossos i Policia Nacional. A més d'agents de seguretat ciutadana i ordre públic, també han pres part en l'operatiu, l'helicòpter i la unitat de drons. La investigació segueix oberta, segons han informat els Mossos.
Segons ha confirmat la policia autonòmic a Diari Més, durant els escorcolls els agents ha patit algun llançament de pedres per part dels manters i no descarten que la tensió vaig augmentant com va passar fa unes setmanes amb una altra operació policial contra el top manta. El dispositiu policial coincideix amb que l'Ajuntament de Salou ha convocat aquest migdia una Junta Extraordinària de Seguretat per abordar el problema del top manta.
A principis de juny ja hi va haver una operació en aquest cas de la Guàrdia Civil en dos magatzems on els manters guardaven mercaderia i els Mossos van desplegar un ampli dispositiu per evitar una escalada de tensió. Unes desenes de venedors van protestar contra la intervenció policial i van acabar aixecant la protesta després d’una mediació in situ amb la Policia Local de Salou i els Mossos d'Esquadra. Per la seva banda, l'Ajuntament va descartar aleshores establir cap negociació amb representants dels manters, a nivell polític o a través de la Policia Local, i va assenyalar en un comunicat que no hi havia «res a negociar sobre una activitat que és manifestament il·legal».