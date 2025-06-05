Successos
Un grup de manters es manifesta a Salou en resposta al registre de dos magatzems amb productes falsificats
L'operació l'ha dut a terme a primera hora del matí la Guàrdia Civil als carrers València i Sol i s'han intervingut 8.336 articles
La Guàrdia Civil a dut a terme a les sis i mitjà del matí l'entrada i el registres de dos magatzems a Salou per un presumpte delicte contra la propietat industrial i intel·lectual. Els registres s'haurien dut a terme un al carrer València i un altre al carrer Sol, dues vies paral·leles al passeig salouenc.
Segons expliquen des de la benemèrita no s'ha produït cap detenció però si s'ha intervingut tres furgonetes amb una gran quantitat de roba i complements que serien falsificacions. La Guàrdia Civil s'ha emportat 8.336 articles, principalment roba esportiva (samarretes d'equips de futbol i xandalls), així com sabatilles esportives, bosses i gorres. Tots els productes amb etiquetes i logos de conegudes marques comercials i, per tant, mancant el peritatge oficial, es tractaria de peces falsificades. Amb aquesta operació policial s'ha pogut actuar eficaçment en la distribució i venda de productes falsificats que havien estat introduïts com a gènere de contraban en el territori nacional.
Els investigadors continuen amb les gestions pertinents per a identificar a les persones responsables de la mercaderia confiscada. Les diligències instruïdes seran lliurades en el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia dels de Tarragona.
En el dispositiu policial han participat especialistes en investigació de la Policia Judicial, així com components de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Comandància (USECIC).
Com a resposta a la intervenció policial, una trentena de manters senegalesos està protestant a la zona del passeig marítim de Salou, al passeig Miramat. Aquests haurien tallat la via i tirat papereres de la platja al mig del carrer.
Arran d'aquesta situació, els Mossos d'Esquadra han activat diversos efectius per tal de garantir l'ordre públic. El grup també hauria llençat algun objecte conttra el cordó policial sense provocar ferits. La via es troba tallada a la circulació des del Nàutic de Salou i la policia autonòmica està negociant amb els manters per tal d'aixecar la protesta.
El top manta és una de les lacres que afecten els municipis de Salou i Cambrils a la zona del passeig Miramar i l'avinguda Diputació. Els cossos policials de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra incrementen, sobretot de cara a la temporada estiuenca, la seva presència per combatre la venda de productes il·legals.
Salou continua reclamant una ABP pròpia
Des de l’Ajuntament de Salou, el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez, ha lamentat profundament la manca de solucions polítiques efectives que, malauradament, s’arrosseguen des de fa temps a Cambrils per la venda ambulant irregular al municipi veí i els problemes derivats.
A més, asseguren que entenen i respecten l’actuació de les forces policials i de les autoritats judicials, que tenen la responsabilitat de garantir l’ordre i el compliment de la llei. «Tanmateix, no podem permetre que es continuï traslladant la càrrega d’un problema estructural als municipis turístics com el nostre, que ja fan un esforç extraordinari durant la temporada alta per assegurar la seguretat de residents i visitants», ha afegit en un comunicat.
Alhora han posat en valor la tasca de mediació, de diàleg i de gestió comunitària que s’ha dut a terme des de l’Ajuntament, i que ha permès resoldre la situació sense incidents destacables.
L’Ajuntament de Salou considera imprescindible que les administracions superiors assumeixin la seva responsabilitat i articulin respostes polítiques urgents i estructurals, dotant els municipis dels recursos humans i materials necessaris, especialment en matèria policial i de seguretat.
Un cop més, reclamen la creació d’una Àrea Bàsica Policial (ABP) pròpia a Salou, com a eina essencial per fer front als reptes específics d’una ciutat turística que multiplica la seva població de manera exponencial en temporada alta.