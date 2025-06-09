Medi ambient
Territori atura el trasllat de sorra de Torredembarra previst per avui
L’actuació s’ha ajornat després de confirmar la presència de nius de corriol camanegre
El departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha decidit finalment prorrogar el termini per a dur a terme l’extracció de sorra de la platja de la Paella de Torredembarra. L’acció estava prevista per avui, però l’Ajuntament torrenc va traslladar a la Fiscalia un informe tècnic en què s’advertia del greu risc per a aquesta espècie protegida i del conjunt d’impactes negatius que l’actuació podia provocar al sistema litoral.
La decisió de Territori arriba després d’una inspecció dels Agents Rurals en què han constatat la presència d’una parella de corriols camanegres, espècie protegida, que es veurien afectats per l’esmentada extracció.
L’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, manifesta que «la pròrroga és una bona notícia i confirma allò que ja havíem denunciat». No obstant això, l’alcalde considera que «no pot ser només un ajornament tècnic. Ha de ser una oportunitat per replantejar el projecte».
Pino remarca que «és imprescindible que qualsevol actuació que es faci sobre la nostra platja respongui a criteris tècnics, respecti l’entorn natural i no comprometi els serveis de temporada ni la seguretat dels usuaris».
El transvasament
Els treballs preveuen el transvasament de 14.692 metres cúbics de sorra cap a la platja d’Altafulla. L’operació compta amb un informe tècnic desfavorable per part dels serveis tècnics del consistori torrenc i ha estat traslladat a totes les administracions implicades així com a la Fiscalia de Medi Ambient.
Un dels motius més greus que assenyalava l’informe és, precisament, l’impacte directe sobre el corriol camanegre, una espècie protegida que actualment està nidificant al sistema dunar de la platja de la Paella. El passat dilluns el consistori alertava de la presència de nius amb cries, les quals necessitaran almenys dies setmanes més per assolir autonomia. La maquinària pesant podria comportar la destrucció d’aquests nius.
L’informe municipal també adverteix dels riscos de fer l’extracció en plena temporada de bany, ja que entra en conflicte directe amb el Pla d’Usos de la platja. L’actuació afectaria també activitats i instal·lacions a la platja com el lloguer d’embarcacions, guinguetes, tendals, canals nàutics, instal·lacions esportives, sanitaris públics i torres de vigilància, que ja estan instal·lats o en procés d’instal·lació.
L’any 2024, l’Ajuntament ja va emetre un informe tècnic desfavorable al projecte presentat, proposant com a alternativa una actuació més eficient i sostenible basada en el dragatge de la part submergida del litoral de llevant.