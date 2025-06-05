Judicial
Torredembarra porta a la Fiscalia de Medi Ambient l'extracció de sorra de la platja del 9 de juny
Es preveu el transvasament de 14.692 m³ de sorra cap a la platja d’Altafulla
L’Ajuntament de Torredembarra s’oposa frontalment al transvasament de sorra previst a la platja de la Paella per al pròxim 9 de juny per part del Port de Torredembarra. L'actuació compta amb l’autorització de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de Territori de la Generalitat i amb informe favorable del Servei Provincial de Costes a Tarragona del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Els treballs, que preveuen el transvasament de 14.692 m³ de sorra cap a la platja d’Altafulla, compten amb un informe tècnic desfavorable per part dels serveis tècnics del consistori torrenc i ha estat traslladat a totes les administracions implicades així com a la Fiscalia de Medi Ambient davant les possibles afectacions al corriol camanegre, espècie protegida.
De fet, un dels motius més greus per oposar-se al projecte és l’impacte directe sobre el corriol camanegre, una espècie protegida que actualment està nidificant al sistema dunar de la platja de la Paella. Aquest dilluns, 3 de juny, una inspecció municipal ha confirmat la presència de nius amb cries, les quals necessitaran almenys tres setmanes més per assolir autonomia. Qualsevol actuació amb maquinària pesada en aquesta zona podria comportar la destrucció d’aquests nius, la pèrdua d’hàbitat i greus alteracions ambientals.
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha traslladat l’informe tècnic a la Fiscalia de Medi Ambient, advertint que l’execució del projecte tal com ha estat aprovat podria incórrer en possibles delictes contra el medi ambient, prevaricació administrativa i responsabilitat civil.
L’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha explicat que «tenim l’obligació legal i moral de protegir la biodiversitat del nostre entorn. Si aquesta actuació s’acaba executant, es podrien vulnerar greument les normatives de protecció de la fauna, i això tindria conseqüències penals. Ho denunciem ara per evitar danys irreparables».
L’informe municipal també adverteix dels riscos de fer l’extracció en plena temporada de bany (que a Torredembarra s’inicia l’1 de juny), ja que entra en conflicte directe amb el Pla d’Usos de la platja. L’actuació afectaria greument activitats i instal·lacions a la platja com el lloguer d’embarcacions, guinguetes, tendals, canals nàutics, instal·lacions esportives, sanitaris públics i torres de vigilància, que ja estan instal·lats o en procés d’instal·lació. A més, la maquinària pesant i el trànsit de camions a la platja posa en perill la seguretat dels banyistes.
L’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha estat taxatiu «no permetrem que es malmeti la nostra platja amb actuacions que no responen a criteris tècnics rigorosos ni a una visió de preservació del litoral. Aquesta extracció de sorra és un disbarat, no només ambientalment, sinó també des del punt de vista de la seguretat de les persones i l’afectació directa a l’activitat turística i als serveis que ja estan en funcionament».
Projecte inadequat
El 25 d’abril de 2024, l’Ajuntament ja va emetre un informe tècnic desfavorable al projecte presentat, proposant com a alternativa una actuació més eficient i sostenible basada en el dragatge de la part submergida del litoral de llevant. Aquesta opció, avalada per criteris ambientals i de dinàmica costanera, permetria reduir l’amplada de la platja de manera menys agressiva i sense malmetre l’equilibri ecològic ni les instal·lacions de temporada ja autoritzades.
En aquest sentit, cal recordar els efectes negatius encara no resolts de l’extracció de sorra que es va dur a terme l’any passat, generant una depressió de 13.000 m² a la platja, que s’omple d’aigua cada cop que plou o hi ha temporal de mar, impedint l’ús d’instal·lacions com passeres, punts de salvament o guinguetes, i requerint recursos extraordinaris per restituir la normalitat. Aquest precedent evidencia la ineficàcia i l’impacte negatiu d’intervencions mal planificades com la que ara es vol repetir.
Coordinació inexistent
Tot i que la resolució d’autorització del transvasament de sorra estableix l’obligació de coordinació amb l’Ajuntament de Torredembarra, el consistori denuncia que aquesta «no s’ha produït en cap moment de manera efectiva». A més, el projecte no contempla el desmuntatge ni la reubicació de les instal·lacions de temporada, requeriment imprescindible per a la seva execució legal i segura, segons el Pla d’Usos vigent.