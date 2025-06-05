Societat
Els manters aixequen la protesta de Salou després d'un acord per obrir un procés de mediació
El regidor de Seguretat Ciutadana retreu al veí Ajuntament de Cambrils que no aporti «solucions polítiques efectives»
Els manters que al llarg d'aquest dijous al matí han tallat el passeig Miramar de Salou arran dels escorcolls de dos magatzems aquesta matinada han abandonat la protesta després d'un acord amb els cossos policials per obrir un procés de mediació. Poc després del migdia, els 30 venedors ambulants concentrats a la via pública han recollit les papereres que havien deixat sobre l'asfalt per tallar el pas i han marxat. Això també ha permès retirar el dispositiu amb més de 130 agents policials, principalment Mossos d'Esquadra però també policia local.
Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana de Salou, Sebastià Domínguez, ha retret al veí Ajuntament de Cambrils que no aporti «solucions polítiques efectives» per fer front al conflicte.
De moment, es desconeix qui participarà concretament en aquest procés de mediació, més enllà dels cossos policials, ni quan es mantindran els primers contactes en aquesta línia. Amb tot, l'acord assolit pels mediadors de Mossos i policia local ha permès, finalment, posar fi a l'episodi de tensió en ple centre turístic de la població de la Costa Daurada. Un cop els serveis de neteja municipals hagin retirat les restes de brossa que quedaven al passeig s'ha pogut reobrir el passeig al trànsit.
«Des de l'Ajuntament de Salou, lamentem profundament la manca de solucions polítiques efectives que, malauradament, s'arrosseguen des de fa temps a Cambrils», ha assegurat Domínguez en un comunicat, traslladant també la responsabilitat de l'origen del problema al govern del municipi veí, amb qui mantenen un contenciós des de fa anys sobre el control de l'activitat dels manters a les zones litorals.
El regidor ha assegurat entendre i respectar que les forces de seguretat i autoritats judicials «tenen la responsabilitat de garantir l'ordre i el compliment de la llei» però ha retret que «es continuï traslladant la càrrega d'un problema estructural als municipis turístics com el nostre, que ja fan un esforç extraordinari durant la temporada alta per assegurar la seguretat de residents i visitants».
En aquest sentit, Domínguez ha reclamat a les administracions superiors «responsabilitat» així com «respostes polítiques urgents i estructurals, dotant els municipis dels recursos humans i materials necessaris, especialment en matèria policial i de seguretat». En concret, ha reivindicat la creació d'una Àrea Bàsica Policial (ABP) pròpia a Salou, com a eina per fer front els reptes d'una ciutat turística disposant de més agents dels Mossos i una «estructura adaptada a les necessitats reals del municipi».
Valor d'1,2 milions d'euros
El conflicte d'aquest dijous amb els manters ha esclatat arran l'escorcoll per part de la Guàrdia Civil, aquesta matinada, de dos magatzems als carrers València i Sol. Segons el cos armat, les entrades estaven autoritzades judicialment i s'ha coordinat amb Mossos un dispositiu d'ordre públic. En total, s'han requisat 8.336 articles, principalment roba esportiva -samarretes d'equips de futbol i xandalls, així com sabatilles esportives, bosses i gorres. Els productes, amb etiquetes i logos de conegudes marques comercials, serien falsificats, segons ha de confirmar el peritatge oficial. Tindrien, al mercat, un valor d'1,2 milions d'euros.
Segons el cos armat, l'operatiu ha permès actuar contra la distribució i venda d'aquests articles falsificats que arriben de contraban al territori estatal. Els investigadors continuen fent gestions per identificar les persones responsables de la mercaderia. El material requisat i les diligències es traslladaran al jutjat de guàrdia de Tarragona.