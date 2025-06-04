Societat
El poble més infravalorat de Tarragona segons 'El Mundo’
Aquest poble té un entramat de carrerons, places i patis que barreja influències, fins i tot amb tocs andalusos
Encara que Tarragona és molt coneguda pel seu llegat romà, les seves platges i enclavaments com l’antiga Tarraco o el monestir de Poblet, encara conserva llocs menys transitats que sorprenen per la seva bellesa i autenticitat. Segons el diari El Mundo, un d’aquests racons ocults és el Roc de Sant Gaietà, una petita joia arquitectònica situada al municipi de Roda de Berà, que es perfila com el poble més infravalorat de la província.
Aquest pintoresc enclavament costaner, construït literalment sobre les roques de la Costa Daurada, s’escapa amb freqüència de les rutes turístiques tradicionals. Ser menys conegut juga al seu favor, ja que conserva una atmosfera serena i acollidora, ideal per a aquells que busquen una escapada tranquil·la a prop de la ciutat de Tarragona, i fins i tot de Barcelona, sense renunciar a l’encant del mar ni a la riquesa cultural.
Priorat
El poble de Tarragona construït entre les roques d’una muntanya
Daniel Cabezas Ramírez
El més curiós del Roc de Sant Gaietà és que no es tracta d’un poble antic, sinó d’una iniciativa urbanística nascuda a la segona meitat del segle XX. Entre 1964 i 1972, el promotor Gaietà Bori Tallada, juntament amb el constructor José María Fortuny Rodríguez, va donar forma a aquest singular conjunt arquitectònic amb la idea d’evocar un típic poble mediterrani, combinant estils i referències històriques de tot el país.
El resultat és un entramat de carrerons, places i patis que barreja influències gòtiques, mossàrabs, renaixentistes i mudèjars, fins i tot amb tocs andalusos. Tot això davant el blau del Mediterrani i envoltat de jardins i arbres inclinats pel vent de Garbí, creant un paisatge que sembla tret d’una postal.
Priorat
El poble de Tarragona famós per la seva xocolata
Daniel Cabezas Ramírez
Entre els seus principals atractius destaca el camí de ronda, que voreja la costa amb vistes espectaculars, la fotogènica Roca Foradada —un arc natural sobre el mar—, el Museu de la Ràdio Luis del Olmo, —una col·lecció singular dedicada a la història d’aquest mitjà de comunicació—, i l'Arc de Bará, un monument romà que formava part de l’antiga Via Augusta.
A menys d’una hora de Tarragona i de Barcelona en cotxe o tren, i amb diverses platges properes on relaxar-se després d’una jornada de turisme, el Roc de Sant Gaietà és un destí ideal per descobrir una cara una mica menys coneguda de Tarragona.