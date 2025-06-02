Successos
Els Mossos descarten indicis de criminalitat al cadàver trobat en un aparcament de Torre
El cos policial manté oberta la investigació a l'espera dels resultats de l'autòpsia
Els Mossos d'Esquadra destaquen indicis de criminalitat al cadàver que ha estat trobat aquest dilluns pels volts de les sis de la tarda en un aparcament de terra de l'avinguda President Companys de Torredembarra, segons han explicat a l'ACN fonts del cos policial català.
Després de la troballa, el cos ha estat sotmès a una autòpsia que haurà d'ajudar a esclarir les causes de la mort. La policia manté la investigació oberta a l'espera dels resultats que pugui aportar l'examen forense del cadàver.
Tarragonès
Pep Santos Alasà