Investiguen la troballa d'un cos sense vida en un aparcament de Torredembarra
Encara es desconeixen les causes de la defunció i si hi ha indicis de criminalitat
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació després de la troballa d’un cos sense vida la tarda d'aquest dilluns en un aparcament de terra situat a l’avinguda del President Companys a Torredembarra.
Segons han informat fonts policials, encara és massa aviat per determinar les causes de la defunció i no es descarta cap hipòtesi. Per ara, no s'ha pogut confirmar si es tracta d’una mort natural o si hi ha indicis de criminalitat.