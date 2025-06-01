Reconeixement
L’Institut Jaume I de Salou rep el Premi Baldiri Reixac ‘Experiències’ pel seu compromís educatiu amb la cultura i l’art
El centre ha estat reconegut en la 47a edició dels premis impulsats per la Fundació Carulla, que destaquen iniciatives que transformen la societat a través de l’educació
L’Institut Jaume I de Salou ha estat un dels 28 centres educatius guardonats en la 47a edició dels Premis Baldiri Reixac, organitzats per la Fundació Carulla. El centre ha estat reconegut en la categoria Baldiri Experiències per la seva proposta educativa innovadora que utilitza la cultura i les arts com a motors de transformació social.
Els Premis Baldiri Reixac, amb un total de 44.000 euros repartits entre els guanyadors, tenen com a objectiu impulsar iniciatives educatives que fomentin una societat més cohesionada, crítica i culturalment arrelada. Enguany, hi han participat 160 projectes provinents de tot l’àmbit lingüístic català: 136 de Catalunya, 20 del País Valencià, 2 de les Illes Balears i 2 d’Andorra.
Redacció
La directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve, ha remarcat que «els projectes culturals tenen la capacitat de generar vincles, ampliar mirades i activar canvis reals a la societat». També ha subratllat la voluntat de la fundació de «donar suport a aquelles iniciatives que, des de la creativitat i el compromís, contribueixen a construir una educació transformadora».
L’acte de lliurament dels guardons s’ha celebrat aquest diumenge 1 de juny al Museu Terra de l’Espluga de Francolí, en el marc de la jornada «Festa de la llengua, la cultura i l’educació». Alumnes, docents i famílies han participat en tallers i activitats centrades en la sostenibilitat, el món rural i el patrimoni, com ara la cianotípia amb plantes de l’hort del museu o la descoberta de la tècnica de la pedra seca.