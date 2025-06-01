Educació
Dues escoles del Baix Camp, reconegudes als Premis Baldiri Reixac 2024-2025
L'Escola Pompeu Fabra de Reus i l'Escola Santa Caterina de Vinyols i els Arcs han estat guardonades per la seva tasca educativa transformadora basada en l'art, la llengua i la cultura
Les escoles Pompeu Fabra (Reus) i Santa Caterina (Vinyols i els Arcs) han estat reconegudes en la 47a edició dels Premis Baldiri Reixac, impulsats per la Fundació Carulla. Aquests guardons valoren projectes educatius que fan servir la cultura, les arts i la llengua com a eines de transformació social i educativa.
L’Escola Pompeu Fabra ha estat finalista en la categoria Escola Transformadora i, a més, ha guanyat el Premi Baldiri Arts i Llengua amb el projecte Pompeus a escena, una iniciativa teatral en català aplicada a tota l’etapa de primària. El jurat n’ha destacat l’alt compromís pedagògic, la implicació de les famílies i l’impacte positiu en la cohesió i el sentiment de pertinença de l’alumnat, amb especial atenció a la diversitat cultural i lingüística del centre.
Per la seva banda, l’Escola Santa Caterina ha estat una de les 20 escoles reconegudes amb el Premi Baldiri Experiències, dotat amb 600€, pel projecte Sota la Mussara - ARTIstes de proximitat, que apropa l’art i el territori als infants a través d’un treball innovador i creatiu.
L’acte de lliurament dels premis s’ha celebrat aquest diumenge 1 de juny al Museu Terra de l’Espluga de Francolí, en el marc de la Festa de la llengua, la cultura i l’educació. Alumnes i docents de 28 escoles de parla catalana han participat en una jornada plena d’activitats i tallers sobre natura, sostenibilitat, cultura popular i tècniques artístiques.
Els Premis Baldiri Reixac 2024-2025 han rebut un total de 160 projectes, provinents de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra, i han repartit 44.000 euros entre els centres seleccionats. Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, ha subratllat la importància d’aquests projectes culturals com a «eines per generar vincles, ampliar mirades i activar canvis reals a la societat».