Judicial
L’acusat de violar una dona a Salou assegura que les relacions sexuals van ser consentides
L’investigat declara que hi va haver mirades amb la víctima a l’interior de la discoteca que va percebre com a interès
L’acusat de violar una dona a l’exterior d’una discoteca de Salou el 21 de gener de 2024 ha negat que l’agredís sexualment. En la seva declaració feta aquest divendres ha assegurat que les relacions sexuals van ser consentides i ha explicat que la víctima i ell es van fer mirades a l’interior del local, que ell ho va interpretar com que la dona volia tenir-hi una relació.
L’investigat que només ha respost les preguntes de la seva advocada ha dit que es van entendre amb gestos, ja que en el moment dels fets no parlava castellà. També ha assegurat que va aturar les relacions sexuals quan es va adonar que era una persona trans.
Ara les acusacions pública i particular, així com la defensa presenten les conclusions finals. Inicialment, Fiscalia li demana dotze anys de presó per un delicte de violació pels danys morals i lesions causades a la víctima.