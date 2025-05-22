Judicial
Jutgen un home per agredir sexualment una dona a l’exterior d’una discoteca de Salou al 2024
Fiscalia demana 12 anys de presó per un delicte de violació i una indemnització de més de 50.000 euros per a la víctima
L’Audiència de Tarragona jutja un home acusat de violar una dona a l’exterior d’una discoteca de Salou el 21 de gener de 2024. Fiscalia li demana dotze anys per un delicte de violació i una indemnització de 50.250 euros pels danys morals i lesions causades a la víctima. L’acusació particular fa la mateixa petició mentre que la defensa reclama l’absolució de l’investigat.
El judici ha arrencat aquest dijous amb la declaració de la víctima a porta tancada i de diversos testimonis, entre ells, amigues de la dona i agents dels Mossos. Segons l’escrit d’acusació del ministeri públic, el processat va agredir sexualment la dona, tot i la «negativa constant» d’ella. L’acusat declarà aquest divendres en l'última sessió del judici.
En la primera jornada de judici, han declarat diversos testimonis, entre ells, dues amigues de la víctima i un treballador de la discoteca on es va produir la presumpta violació. Una de les amigues ha explicat que van estar juntes tota la nit dins del local i que no va veure a l’acusat. Amb tot, ha declarat que la víctima li va dir que hi havia un home que «la mirava i la perseguia» dins de l’establiment d’oci nocturn.
En la seva declaració, la testimoni ha detallat que sempre es truquen amb la víctima quan tornen a casa després de sortir de nit per saber que han tornat bé. La jove ha explicat que aquella nit va trucar a la seva amiga diverses vegades, una d’elles per videotrucada, i que en l’última li va demanar ajuda: «Em va dir ajuda, ajuda, i em vaig posar nerviosa, vaig trucar a un amic per veure si estava per allà per ajudar-la», ha declarat, ja que ella ja havia marxat. «No és la mateixa, era extravertida, social i alegre - abans de la violació-», ha afegit.
«La víctima surt corrents, sense pantalons»
En el torn dels Mossos d’Esquadra, que van intervenir en l’actuació policial, un dels agents ha explicat que van visionar les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca i que la víctima hi va reconèixer el presumpte agressor. El testimoni ha assenyalat que les imatges mostren l’hora d’arribada de l’acusat i de la víctima així com les de la seva sortida del local.
«En un parell d’ocasions, ell es va posicionar al costat d’ella dins de la discoteca, no recordo veure’ls parlant», ha testificat l’agent. Aquest testimoni també ha dit que van visionar les imatges de l’hotel on s’allotjava l’investigat i que van comprovar que l’home hi entrava al voltant de les 6.30 hores de la matinada, poc després de l’agressió sexual. «El metre de l’hotel ens va donar noms i cognoms i vam comprovar que tenia antecedents per estrangeria», ha afirmat.
Una altra agent del cos ha explicat que les imatges de seguretat de la discoteca mostren un moviment al voltant de les 6.25 de la matinada. «La víctima explica que l’acusat l’agafa pel coll i se l’emporta cap a les escales; en les imatges es veu que la víctima marxa corrents, sense pantalons direcció al carrer Brussel·les, l’autor dels fets se’n va a la dreta i se’l veu entrar a l’hotel a les 6.34 hores, amb la trucada al 112 de la víctima per demanar ajuda, les hores quadren molt bé», ha concretat l’agent.
Aquesta testimoni també ha indicat que l’investigat duia una roba molt característica i que coincideixen amb les imatges del local i de l’hotel. «Quan mostrem les imatges a la víctima i veu com ell anava vestit, ella es posa a plorar i molt nerviosa, anava vestit amb una gorra, caputxa, anells, collars, amb una samarreta amb un tigre», ha detallat la mossa. «No es va treure la gorra ni els cascos dins de la discoteca en cap moment», ha afegit.
12 anys de presó
Fiscalia considera que l’acusat és autor d’un delicte de violació pel qual li demana dotze anys de presó. També sol·licita dotze anys de llibertat vigilada i la prohibició d’aproximar-se a la víctima a una distància inferior de 1.000 metres i de comunicar-s’hi durant un període de 20 anys. Pel que fa a la responsabilitat civil, reclama una indemnització de 50.000 euros per danys morals i 250 euros més per les lesions causades a la dona. L’acusació particular, que defensa a la víctima, fa la mateixa petició. En canvi, la defensa sol·licita una sentència absolutòria.