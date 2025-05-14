Societat
Griñó nega qualsevol irregularitat i rebutja les acusacions d'ecologistes per abocaments il·legals
La companyia diu que «no consta cap risc identificat» pel medi ambient ni la salut pública derivat de la seva activitat
El Grup Griñó ha rebutjat les acusacions de connivència amb l'Agència de Residus de Catalunya que han fet aquest divendres el Gepec i IPCENA. En un comunicat, la companyia ha negat «que s'hagin mantingut relacions econòmiques o contractuals» amb l'anterior director de l'agència, Josep Maria Tost, durant el període d'incompatibilitat un cop va deixar el seu càrrec públic.
Griñó ha valorat que «és una greu irresponsabilitat posar en dubte el rigor de les institucions públiques» i ha manifestat que «es reserva el dret d'emprendre les accions legals oportunes per protegir el seu honor i reputació». Paral·lelament, han assegurat que «no consta cap risc identificat» pel medi ambient ni la salut pública derivat de la seva activitat.
El jutjat número 4 de Tarragona ha admès que les entitats ecologistes Gepec i IPCENA es presentin com acusació popular en la causa penal contra Griñó per abocament irregular de residus a l'estat espanyol.
Es tracta d’una peça que es troba en fase d'instrucció, per investigar l'entrada de residus des d'Itàlia de manera presumptament il·legal als abocadors de Constantí (Tarragonès), Riba Roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) i Conca.
L'empresa ha apuntat que «fins avui no s'ha presentat cap acusació formal contra cap empresa del Grup Griñó ni contra cap persona vinculada a l'organització». «Cap organisme ambiental, judicial o policial ha limitat ni paralitzat cautelarment l'activitat de les plantes de tractament del grup, ja que cap d'aquestes autoritats ha considerat que existeixin fonaments en la investigació», han expressat.
Així mateix, han defensat que tenen «totes les autoritzacions i permisos necessaris» per dur a terme trasllats transfronterers de residus procedents d'altres països europeus. En aquest àmbit han posat de manifestat que l'Agència de Residus de Catalunya «ha confirmat públicament que els trasllats de residus procedents d'Itàlia s'han fet dins el marc normatiu europeu i espanyol».
«En les 55 inspeccions realitzades per l'ARC en els darrers quatre anys, no s'ha detectat cap irregularitat ni s'ha iniciat cap expedient sancionador relacionat amb aquesta activitat», han sostingut.
Planta de les Garrigues
Respecte el projecte que Griñó desenvolupa a Juneda (Les Garrigues), han manifestat que «no és cap incineradora», sinó «una planta de gasificació de combustibles sòlids recuperats», que comporta «un procés tecnològicament diferent que substitueix el gas natural per una alternativa energètica renovable». Respecte la iniciativa han exposat que compten amb una autorització ambiental de la Generalitat que va ser ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
«En aquest sentit, la companyia continuarà defensant amb transparència i fermesa la seva activitat, rigorosament ajustada a la legalitat, i rebutja les afirmacions falses, manipulades i alarmistes que busquen distorsionar la realitat i generar confusió», ha finalitzat el comunicat. «Recentment, la Fiscalia també ha arxivat la denúncia presentada per diversos dels alcaldes contraris a la planta, avalant novament la seva legalitat», han afegit. A més, han recordat que el projecte va néixer el 2016 impulsat per «famílies ramaderes de GAP Cooperativa» i que ells s'hi van afegir el 2024.
Per tot plegat, han finalitzat: «la companyia continuarà defensant amb transparència i fermesa la seva activitat, rigorosament ajustada a la legalitat, i rebutja les afirmacions falses, manipulades i alarmistes que busquen distorsionar la realitat i generar confusió».