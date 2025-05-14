Societat
Ecologistes apunten a la «connivència» de l’Agència de Residus i de Josep M. Tost en la trama de Griñó
GEPEC i IPCENA són admesos com acusació popular en la causa contra Griñó per l’abocament irregular de residus
El jutjat número 4 de Tarragona ha admès que les entitats ecologistes GEPEC i IPCENA es presentin com acusació popular en la causa penal contra Griñó per l’abocament irregular de residus a l’estat espanyol. Es tracta d’una peça que es troba en fase d’instrucció, per investigar l’entrada de residus des d’Itàlia de manera presumptament il·legal als abocadors de Constantí, Riba-roja d’Ebre i Conca.
A banda de l’empresa, les dues entitats apunten a la «responsabilitat» i la «connivència» de l’Agència de Residus de Catalunya i del seu exdirector, Josep Maria Tost entre els anys (2016-2021), a qui han acusat de «tracte de favor». També han assenyalat al Port de Tarragona, el de Barcelona i el de Sagunt.
Camp de Tarragona
Desmantellen una xarxa que traficava amb residus urbans procedents d'Itàlia
Efe
El passat mes de gener la Guàrdia Civil va detenir fins a quinze persones relacionades amb uns suposats vessaments il·legals d’escombraries procedents d’Itàlia en abocadors de Catalunya i de Conca. La banda hauria dipositat de manera il·lícita més de 40.000 tones als abocadors des de 2021, aconseguint més de 19 milions d’euros pels serveis prestats. Ara, el jutge investiga els implicats per un delicte contra el medi ambient per l'eliminació irregular de residus, un de falsedat documental i un altre delicte d’organització criminal.
El president del GEPEC, Xavier Jiménez, ha dit que volen que «s’aclareixin els fets», i més enllà dels responsables de Griñó i les empreses de residus, ha assenyalat a diverses institucions públiques. Ha apuntat al paper de l’Agència de Residus de Catalunya que va fer fins a 55 inspeccions a les plantes de Riba-roja i de Constantí, però no es va detectar cap irregularitat. «O són uns ineptes o hi ha algun tipus de presumpta implicació de connivència o de permetre el que no es podia permetre», ha remarcat Jiménez.
«Tracte de favor» de Tost amb Griñó
També han denunciat que el 2020 l’Agència de Residus va sancionar Griñó pel trasllat de 120.000 tones de residus entre 2018 i 2020 de Constantí a la planta de Chazar, a Saragossa, sense l’autorització prèvia de la Generalitat. En aquell moment, l’agència va considerar que es tractava d’una infracció «greu» i va imposar una multa de 15.000 euros. Finalment, es va reduir un 40%, i Griñó només va haver de pagar 6.000 euros. El president d’IPCENA, Joan Vázquez, ha explicat que aquesta rebaixa només es pot fer en cas d’una infracció «lleu» i ha acusat l’exdirector de l’Agència de Residus, Josep Maria Tost, de «tracte de favor» cap a Griñó.
Vázquez ha anat més enllà i ha advertit que tenen «dades» que confirmaria que Tost va tenir «relacions empresarials» amb Griñó un cop va cessar en el càrrec, tot i que la llei d’incompatibilitats fixa dos anys sense accions relacionades amb l’anterior responsabilitat.
Paper dels ports
Les entitats ecologistes també volen incidir en el paper dels ports per on entraven els residus procedents d’Itàlia. Serien els de Tarragona, Barcelona i Sagunt, al País Valencià. Els darrers mesos, el Port de Tarragona no va autoritzar la concessió perquè seguissin important escombraries. «És ara quan es vulnerava – la llei –?», s’ha preguntat Vázquez. «Abans portaven piruletes des de Nàpols o es portaven residus? Entenem que el Port de Tarragona també té responsabilitats», ha sentenciat. A més d’aquest ens portuari, també ha apuntat al de Barcelona i al de Sagunt.
L’advocat ha assenyalat que cal «acreditar» el «paper» de l’administració en aquest cas. Ha remarcat la importància de «verificar» quins han estat els «mecanismes de gestió, de control i de fiscalització de les autoritats portuàries».
Poc control
Des del GEPEC i IPCEMA comenten que aquestes presumptes irregularitats s’han dut a terme a causa de la «poca traçabilitat i del poc control» que l’estat espanyol té en la gestió dels residus. També han denunciat les taxes «barates» que té Espanya respecte a altres països europeus com Itàlia. És un lloc «molt suculent per aquells que es dediquen al tràfic de residus», ha asseverat Jiménez.
Des del GEPEC també volen aclarir si van entrar residus tòxics i perillosos, saber on s’han emmagatzemat i en cas que així sigui, gestionar-los de manera «correcta». Així mateix, reclamen un canvi normatiu per evitar que l’estat espanyol sigui «l’abocador d’Europa», i una modificació del Codi Penal per endurir-lo.
Demanda contra els autors del documental
Griñó va presentar una demanda contra els impulsors del documental Insostenible, emès a TV3 el 2023, on es destapava aquesta trama. La denúncia la va presentar el director general del grup, Joan Griñó, l’endemà de les inspeccions i les detencions de la Guàrdia Civil als abocadors i la seu de l’empresa. Les accions legals anaven contra el director del documental, Christope Sion, el guionista i periodista de Porta Enrere, Rafa Marrasé, l’expresident del GEPEC, Andreu Escolà, el portaveu d’IPCENA, Joan Vázquez, i el mateix GEPEC.
Tres dies després, Griñó va desistir del procés i va retirar la denúncia. Les entitats ecologistes creuen que els serveis jurídics de l’empresa van recomanar a Griñó fer-se enrere perquè no s’havia presentat en el moment «favorable», just l’endemà de l’operatiu policial.