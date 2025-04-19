Successos
Detingut a Constantí un home que portava el cos d'una dona morta al maleter
L'arrestat es va entregar a una patrulla dels Mossos a l’AP-7
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Constantí un home de 43 anys presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona.
Els fets van tenir lloc aquest divendres a les 18.12 hores quan una patrulla que es trobava fent suport policial a una grua a l'AP-7 a l'altura de la població tarragonina, va observar com s'aturava un vehicle i baixava el conductor i únic ocupant.
Tot seguit, l'home va manifestar als agents que portava al maleter el cos sense vida d'una dona. Els policies van comprovar-ho i van detenir-lo com a presumpte autor d'un homicidi.
Els Mossos estan investigant quina relació tenien el detingut i la víctima i el lloc on s'ha comès el crim. La Divisió d’Investigació Criminal de Tarragona s’ha fet càrrec del cas que està sota secret de les actuacions.