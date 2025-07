UGT exposa un llistat de 27 sancions i advertiments a PortAventura en matèria laboral

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

UGT ha fet públic aquest divendres un comunicat amb un llistat amb 27 sancions, advertiments i requeriments del Departament de Treball a PortAventura. D'aquests punts, quinze són infraccions, cinc són advertiments i set són requeriments.

El secretari general de la secció sindical a l'empresa, Paco López, ha remarcat que són únicament una mostra que fa referència al col·lectiu d'empleats entre el 2010 i el 2024, però que a títol individual de treballadors n'hi ha molts més.

El comunicat arriba el dia abans de la vaga convocada per UGT i CCOO en la qual reclamen millores salarials i laborals. Els sindicats han expressat que «respectaran els drets de les persones a fer vaga i a treballar». Serà la tercera vaga en els 30 anys del parc.

El llistat facilitat per UGT detalla el número d'expedient i el motiu de la infracció que hauria estat emesa pel Departament de Treball de la Generalitat. Segons el sindicat, serien per excessos de jornada no reconeguts ni retribuïts, incompliments de descansos, exposició a factors psicosocials greus o molt greus, vulneració del dret a la dignitat o vulneració de drets d'informació dels representants dels treballadors, entre altres.