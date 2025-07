PortAventura World manté l'obertura dissabte malgrat la vaga, però admet possibles afectacions en el servei

PortAventura World ha confirmat aquest dijous que obrirà les seves portes el pròxim dissabte 19 d’abril, tot i la vaga convocada pels sindicats CCOO i UGT, que es manté després de setmanes de negociació sense avenços. El complex ha reconegut, però, que no pot garantir els estàndards habituals de qualitat durant aquesta jornada.

En un comunicat, l’empresa assegura que «respecta el dret fonamental de vaga dels seus empleats» i reitera la seva «predisposició d’assolir un acord», mantenint el compromís amb el diàleg i la representació legal dels treballadors. Tot i això, fonts sindicals denuncien que la direcció ha bloquejat les demandes clau del comitè, i lamenten la manca de resposta efectiva després de dues mediacions al Departament de Treball.

La protesta arriba en plena Setmana Santa, coincidint amb un cap de setmana de forta afluència. Els sindicats exigeixen millores salarials per recuperar el poder adquisitiu perdut, condicions laborals més justes —com horaris racionals, regulació de la jornada màxima i una millor conciliació—, així com un augment de la plantilla que garanteixi un servei de qualitat.

El Parc ha bloquejat la venda d’entrades per a dissabte. A la web de PortAventura, el dia 19 apareix com a complet, tot i que hi ha disponibilitat per a la resta del mes. Tampoc és possible reservar allotjaments per aquella data, que només consta com a «data de sortida».

Els sindicats han convocat una concentració a les vuit del matí a l’entrada de personal del resort i han fet una crida a la ciutadania a no visitar el parc aquest dissabte per evitar afectacions.

Tot i la situació, PortAventura assegura que el complex «operarà amb total normalitat la resta de les jornades» i confia que el procés de negociació pugui culminar amb un acord, com ja ha passat en altres ocasions.