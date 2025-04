Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La discoteca Tropical Salou, situada al carrer Carles Buïgas, ha estat nominada per formar part de la prestigiosa llista The World’s 100 Best Clubs 2025, un reconeixement internacional que cada any atorga l’Associació Internacional d'Oci Nocturn. Aquest guardó destaca els millors clubs del món i, en aquesta edició, la discoteca salouenca és l’única candidata de la província de Tarragona que opta a aquest reconeixement.

Un total de 545 locals de 73 països tenen l’oportunitat de formar part d’aquesta selecta llista, on els clubs dels Estats Units i Espanya són els més nominats, amb 85 i 81 discoteques respectivament. De fet, Espanya, i més concretament Catalunya, es posiciona com la comunitat autònoma amb més representació, amb 23 locals nominats, seguida de les Illes Balears amb 18.

La votació popular, que donarà inici el proper 15 d’abril, permetrà als aficionats de l'oci nocturn votar per la seva discoteca favorita a través del web de l’Associació Internacional d'Oci Nocturn. Les votacions estaran obertes fins el 31 d’octubre. La votació popular representarà el 50% del resultat final, mentre que l’altre 50% serà determinat per un jurat professional format per experts de diferents països.

Aquest jurat avaluarà diversos aspectes com l’evolució dels locals, la seva programació artística, la inversió en mesures de seguretat, la qualitat acústica i sonorització, l’atenció al client, i el seu impacte a les xarxes socials, entre d'altres criteris.

La llista de The World’s 100 Best Clubs 2025 es donarà a conèixer el dia 19 de novembre durant la 10a gala dels Golden Moon Awards, que se celebrarà conjuntament amb el 10è Congrés Internacional d'Oci Nocturn i que aquest any coincidirà amb el 5è Congrés Nacional d'Oci Nocturn (CNON), impulsat per la patronal estatal de l'oci nocturn Spain Nightlife.