Els millors restaurants per menjar a Altafulla segons National Geographic

Altafulla no només destaca pel seu impressionant patrimoni històric i la seva bellesa natural, sinó també per la seva vibrant oferta gastronòmica. Amb esdeveniments durant tot l’any, com l’Altacústic, l’Altafujazz i la Festa de l’Olla (dedicada al seu famós plat típic), Altafulla convida a ser recorreguda, no només pel seu paisatge, sinó també per la seua variada oferta en restaurants.

Tal com explica National Geographic en un dels seus articles, un dels referents gastronòmics de la zona és el restaurant Bruixes de Burriac, ubicat a l’hotel Gran Claustre, un dels més exclusius de la Costa Daurada. Reconegut per la Guia Michelin i la Guia Repsol, aquest restaurant ofereix una experiència culinària única que es complementa perfectament amb l’entorn de la Vila Closa.

En la mateixa línia d’excel·lència, es troba el Pati dels Tarongers, una terrassa adjacent a l’hotel que obre durant l’estiu, perfecta per a gaudir de la gastronomia local en un ambient relaxat.

D’altra banda, el Buffet Lliure, el més antic de Catalunya, és una parada obligatòria per als amants del menjar contundent i econòmic. Reconegut també per la Guia Repsol, aquest restaurant és famós per la seva carn a la brasa i la seua àmplia varietat de plats. És el lloc ideal per a gaudir d’un dinar saborós mentre es recorre la carretera de la zona.

A peu de platja, Voramar destaca com un dels restaurants més coneguts, amb un dels millors arrossos, peixos i mariscos frescos de la regió. La seva ubicació privilegiada i la seva excel·lent oferta gastronòmica el converteixen en un lloc perfecte per a un dinar al costat del mar.

Finalment, La Granja Sant Francesc, guardonada amb el Solete Repsol, és un clàssic de la cuina catalana casolana. El seu famós pollastre a l’ast, croquetes, canelons i altres plats tradicionals han convertit aquest restaurant en un referent, especialment els diumenges, quan els comensals fan llargues cues per emportar-se les seves delicioses especialitats.