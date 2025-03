La taverna per la qual val la pena viatjar a Tarragona segons National Geographic

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La taverna Al Padrí s’ha convertit en un dels nous llocs imprescindibles de la ciutat de Tarragona, segons destaca National Geographic. Amb un ambient informal i acollidor, aquest local sorgeix com una extensió del prestigiós restaurant El Cup Vell i ràpidament s’ha posicionat com un punt de trobada ideal a la ciutat.

La taverna, ubicada al carrer Vilarroma número 4, ofereix una proposta gastronòmica basada en tapes tradicionals ben elaborades, amb productes de qualitat. El que destaca del bar Al Padrí és la seva filosofia d’oferir unes tapes sense pretensions, amb plats com l'amanida russa, mandonguilles casolanes, braves i caragols amb pollastre, preparats amb temps i dedicació.

A més, la carta de vins naturals, servits de forma casual en gerra o en bag in box, reflecteix l’essència del local: un espai on la tradició culinària es fusiona amb la vida de barri i la proximitat entre les persones. L’ambient relaxat convida a gaudir del vermut al migdia i a passar hores de xarrades, menjar i rialles.

Així doncs, el que va començar com una idea per oferir una opció més despreocupada, ha acabat convertint-se en un punt gastronòmic imprescindible per visitar a la ciutat, combinant aliments de qualitat, bon vi i un ambient únic que reflecteix l’essència de Tarragona.