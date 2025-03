El municipi més feliç de Catalunya està a Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest dijous, coincidint amb el Dia Internacional de la Felicitat, es compleix un any des que Salou va ser reconegut com el segon municipi més feliç de Catalunya i un dels 20 més feliços d'Espanya, segons un informe elaborat per Azucarera i la consultora YouGov. Aquest estudi va destacar el benestar i la qualitat de vida que caracteritzen la capital de la Costa Daurada.

L'enquesta es va dur a terme amb la participació de gairebé 1.200 persones adultes, que van respondre sobre quines localitats consideraven més felices, independentment de si hi havien estat o no. A través d'un format d'entrevista que combinava una pregunta oberta amb quatre de tancades, es va determinar quins municipis transmetien una sensació de felicitat més gran.

Salou es va situar en el segon lloc a Catalunya, per darrere de Sitges i per davant de Cadaqués, destacant per diversos factors que contribueixen al benestar de residents i visitants.

Segons l'informe, els elements clau que fan de Salou un municipi feliç són la seva climatologia privilegiada, les festes i activitats que s'hi organitzen, l'entorn natural, la cordialitat de la seva gent, la filosofia de vida, la gastronomia de proximitat i qualitat, la tranquil·litat i el patrimoni cultural.

Aquest reconeixement arriba en un moment en què Salou continua apostant per millorar la qualitat de vida i el benestar dels seus ciutadans i visitants amb iniciatives sostenibles, esdeveniments culturals i una oferta turística adaptada a diferents perfils.

La campanya 'Salou sempre sorprèn' ha estat un exemple de com el municipi es manté actiu en la seva projecció com a destinació d'excel·lència, tant a nivell nacional com internacional.

Recentment, s'ha engegat una campanya on es deixa evidencia que a Salou, la felicitat existeix.