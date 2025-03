Publicat per ACNRedacció Creat: Actualitzat:

Després d'una vaga per no pagar el lloguer d'uns pisos d'InmoCriteria a Salou, el Sindicat de Llogateres va aconseguir que l’Incasòl comprès els habitatges que afectaven a 23 famílies. Tot i que els llogaters celebren poder viure en «pisos protegits per sempre», no han vist cap millora.

La portaveu del Sindicat de Llogateres en aquesta finca, Quica Aguilera, creu que la compra de l’Incasòl a InmoCriteria fa dos mesos va ser una «victòria» col·lectiva, però lamenta que a dia d’avui «no ha canviat res».

Aguilera s’ha mostrat «preocupada» perquè se’ls va garantir que tindrien nous contractes a un altre preu, els quals encara no s’han materialitzat, «ni tampoc hi ha hagut canvis en les deficiències del manteniment». Al mateix temps, retreuen a la Generalitat que no hagi aturat les demandes que InmoCriteria va interposar als veïns que no van abandonar els pisos quan es va acabar el contracte, les quals continuen vives amb l’Incasòl com a demandant.

Aguilera assegura que tots els veïns denunciats «han mantingut escrupolosament el pagament de les quotes de lloguer» i insta la Generalitat a retirar les demandes de desnonament «tal i com s’havia compromès».