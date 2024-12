​Salou i el Vendrell, els primers municipis on diversos inquilins han deixat de pagar el lloguer

Publicat per ACNRedacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha anunciat que la vaga del pagament dels lloguers es posa en marxa: «Comença la ja anunciada revolta de les claus». Així ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa, en la qual s’ha detallat que en pisos de Salou i el Vendrell ja s’han deixat de pagar dos mesos i a Sentmenat (Vallès Occidental) s’espera que s’iniciï la vaga l’1 de març de 2025.

Ambdós blocs, segons ha precisat, són propietat d'Immo Criteria. Aragonès ha justificat la vaga per, entre altres raons, les «clàusules abusives» en habitatge de protecció oficial (HPO). El portaveu ha posat l’accent en el fet que són «les primeres passes d’un moviment vaguista» després de la manifestació del 23 de novembre a Barcelona.

Salou s'ha convertit en el punt de partida de la primera vaga de lloguers després del 23-N. Des del dilluns 9 de desembre, un total de 29 famílies de promocions d'habitatges de protecció oficial gestionada per La Caixa (Inmocaixa) han iniciat una vaga de lloguers de dos mesos, retornant el rebut dels dos últims mesos de l'any.

A les 23 famílies de Salou, que representen el 62% del total d'inquilines de la promoció, se suma un grup de sis famílies de la promoció de La Caixa situada al Vendrell. L'impagament conjunt ascendeix a uns 20.000 €, i a més s'exigeix la devolució dels imports cobrats en concepte d'IBI.

Aquesta acció es produeix després d'una sentència del Tribunal Suprem que va declarar il·legal cobrar aquest impost a inquilines d'habitatges protegits.

Les inquilines denuncien que La Caixa ha cobrat més de 10 milions d'euros en IBI només a Catalunya i reclamen la retirada immediata d'aquesta clàusula abusiva, així com la devolució de les quantitats cobrades il·legalment. A més, exigeixen al futur propietari de les promocions, el Incasòl, que garanteixi la fi d'aquestes pràctiques i prengui mesures per a protegir els drets de les famílies afectades.

La vaga també es convoca en solidaritat amb les promocions no adquirides pel Incasòl i que encara són gestionades per Inmocriteria, on persisteixen les accions del banc per a expulsar a les inquilines.