El PSC d'Altafulla es mantindrà a l'oposició però dona suport als pressupostos

El Partit dels Socialistes de Catalunya a Altafulla ha donat suport als pressupostos municipals per a l’exercici 2025 amb l’objectiu de «garantir l’estabilitat i el progrés del municipi». L’agrupació local assegura que «prioritza el benestar de la ciutadania i la responsabilitat institucional per sobre de qualsevol interès partidista».

En un comunicat afirmen que l’aprovació dels comptes «no respon a cap estratègia política ni a cap acord per accedir al govern sinó a la vocació de servei públic i al compromís de treballar per un pressupost que respongui a les necessitats reals d’Altafulla i els seus veïns».

El vistiplau del PSC ha permès incorporar millores significatives als pressupostos, com ara el Pla de voreres, l’increment de la partida de Joventut i el Pla d’Inundacions de Baix a Mar, problemàtica recurrent des de fa anys.

A més a més, agraeixen a l’alcaldia l’oferiment per formar part de l’equip de govern, però prefereixen mantenir-se en l’oposició «perquè és la millor manera contribuir al desenvolupament d’Altafulla». El PSC d’Altafulla reitera el compromís amb el diàleg i la cooperació per garantir una gestió eficient amb polítiques socials, econòmiques i de sostenibilitat que millorin la qualitat de vida de tota la seva ciutadania.