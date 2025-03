Junts marxa del govern d’Altafulla i el PSC podria entrar-hi

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament d’Altafulla va aprovar inicialment els pressupostos per aquest 2025, però amb uns socis inesperats. Els comptes van comptar amb el suport dels cinc regidors de L’EINA - ERC del govern municipal i de la regidora del PSC a l’oposició. Per contra, els dos regidors de Junts, que també formaven part de l’executiu, van optar per una abstenció i un vot en contra. El vot de qualitat de l’alcalde va donar llum verda al punt.

Eva Martínez, primera tinent d’alcalde i portaveu juntaire que es va oposar als pressupostos, va comunicar la seva dimissió del govern municipal després d’emetre el vot en contra. En un comunicat, des de Junts per Altafulla classifiquen com a «complex» l’acord d’aquest any i mig amb esquerra.

El grup expressa un xoc amb els d’esquerra per les polítiques fiscals, assenyalant l’increment de l’IBI o la reducció del topall en les bonificacions per instal·lar plaques fotovoltaiques. Des de Junts critiquen que els pressupostos augmenten en més del 23% la despesa del 2024 i la destinen a «projectes innecessaris com la Casa de la Festa».

No obstant això, l’altre regidor del grup de Junts, Tomàs Serra, va abstenir-se durant la votació dels comptes, permeten la seva aprovació. A més, el regidor ha decidit mantenir el seu càrrec al govern i ha assumit la primera tinença d’alcaldia. Davant aquest moviment, el grup juntaire assegura que ha iniciat el procés per expulsar a Serra del partit, qui podria passar a ser un regidor no adscrit dins de l’executiu.

L’alcalde republicà, Jordi Molinera, defensa el regidor juntaire assegurant que «és una persona que vol treballar per Altafulla». D’altra banda, el batlle critica que «Junts no hagi donat suport a uns pressupostos que es van treballar conjuntament». A més, Molinera pensa que el darrer ple «va desarticular una possible moció de censura», que podria haver estat armada amb el suport d’Alternativa per Altafulla i l’edil socialista.

Mà estesa al PSC

El darrer moviment del consistori altafullenc deixa al govern municipal en minoria, amb sis regidors davant els set de l’oposició. Tanmateix, Molinera considera que aquesta és una «minoria dolça», en la que se senten raspallats per la regidora socialista Immaculada Morales, qui va donar suport als comptes.

De fet, l’alcalde assegura que ja ha convidat Morales a formar part de la nova executiva i així omplir el buit que ha deixat la líder de Junts. «Volem estabilitat i Morales és la millor en algunes àrees», rebla Molinera. L’edil detalla que la decisió està ara en mans del partit dels socialistes.

D’altra banda, Molinera assegura no sentir-se «apretat», ja que han superat la votació dels comptes econòmics. Per contra, Alternativa podria articular una moció de censura amb el suport de Morales i Martínez, repetint una situació similar a la del 2022.