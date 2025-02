Salou vol mostrar la seva riquesa amb la programació de la capitalitat de la Cultura Catalana

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Després de gairebé dos mesos ostentant el títol de la Capital de la Cultura Catalana 2025, Salou va presentar ahir el programa que servirà per reivindicar aquest fet fins al febrer de 2026. El tret de sortida de la programació serà el pròxim 18 de març a una gala especial al Teatre Auditori de Salou conduït pel periodista Ramon Pellicer i amb actuacions musicals catalanes.

El lloc escollit per a la presentació dels actes va ser el jaciment de Kal·lipolis, recentment adaptat. L’alcalde de Salou, Pere Granados, va exposar que aquest equipament és «un exemple del ric patrimoni i història de Salou», un fet que es vol reivindicar durant la celebració d’aquesta capitalitat. De fet, coincidint amb aquesta fita, l’alcalde va detallar que es donarà a conèixer un projecte elaborat amb la Universitat Rovira i Virgili per «donar a conèixer la història de Salou» a residents i visitants.

Un altre dels elements que es vol reforçar durant aquesta capitalitat és la «cohesió social», tal com va explicar Granados. El batlle considera que la programació pot servir per a «reforçar el sentiment de pertinença» a través del folklore i la cultura catalana, tot remarcant que el municipi compta amb «residents de nacionalitats molt diverses». Per aquest motiu, l’Ajuntament s’ha compromès a treballar acompanyat de les entitats municipals perquè formin part d’aquest programa. El consistori també implicarà als centres educatius, la universitat, els restauradors i els empresaris locals.

Finalment, l’alcalde de Salou no oblida que lidera un municipi turístic, però considera que aquest certamen pot servir per «desestacionalitzar» aquesta activitat a través mostrar el que poden oferir fora de la temporada estival. Granados defensa que «el sol i la platja no són suficients», motiu pel qual volen mostrar que «som molt més».

Un programa viu i divers

Per fer-ho possible, la regidora de Cultura i Festes, Júlia Gómez, ha presentat «un document viu» que ofereix propostes diverses i inclusives per a tots tipus de públics». Entre els actes presentats es pot trobar teatre, música, arts plàstiques, cinema, gastronomia o literatura.

De moment, ja s’han programat més d’un centenar d’activitats i el pressupost inicial supera els 450.000 euros, tot i que es podria veure ampliat. El cost del programa s’ha finançat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Salou, la Diputació de Tarragona, la Generalitat i diverses empreses privades que han contribuït com a patrocinadors.

Durant aquest any, trepitjaran Salou artistes consagrats com Manu Guix i Àngel Llacer, el Pot Petit, Celtas Cortos o Alberto Sanjuan, però també propostes emergents com les de Brigitta Lamoure. Dins el programa també tindran cabuda els artistes de la demarcació com el monologuista Javi Sancho, la companyia teatral Clownic o una trobada castellera liderada per la Vella de Valls. Destaca també la presentació d’una nova entitat salouenca, el CineClub Miramar, que reivindicarà el llegat de l’última sala de cinema del municipi amb activitats audiovisuals i divulgatives.

Dins de la programació també s’han aglutinat algunes de les activitats habituals del municipi que viuran aquest any una edició especial. Exemple d’això són el Festival d’Arts Escéniques de Salou, el Rally Legends, la festa del rei Jaume I o els 50 anys de la Festa del Calamar. De fet, el programa s’allargarà fins al febrer del 2026 per integrar el Cós Blanc i els actes de Festa Major, la Fira d’Entitats i la Trobada Nacional Gegantera.

Amb tot, des de la corporació municipal esperen poder «reforçar les arrels locals» alhora que mostren Salou «més enllà de les nostres fronteres». Des del consistori també estimen que l’impacte d’aquesta capitalitat «no es limitarà a aquest 2025» i servirà d’impuls cultural pel municipi.