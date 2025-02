Els concerts anunciats a Salou en la programació de la capitalitat de la Cultura Catalana

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

La celebració del Festiuet a Salou serà un dels grans esdeveniments musicals dins el marc de la capitalitat de la Cultura Catalana. El certamen comptarà amb les veus dels grans noms propis catalans com Oques Grasses, The Tyets, Figa Flawas i Mushka, així com llegendes estatals com Camela i King África.

A més durant aquest 2025 també visitaran el municipi el Pot petit, un dels grups infantils de referència, amb el seu espectacle Un gran salt el 27 d’abril.

La música clàssica també tindrà espai amb Love, love, love, el concert de Ramon Gener, José Corbacho i l’Orquestra Simfònica del Vallès que se celebrarà per Santa Cecília. Al juliol també tindrà lloc el Festival Internacional de Música Clàssica de la Costa Daurada.

El dia 20 d’abril, el grup pucelà Celtas Cortos, compositors de la coneguda cançó amb el nom d’aquesta data, arribarà a Salou.

La música tradicional també formarà part del programa amb trobades de balls regionals i havaneres o l’estrena d’una sardana inèdita de Josep Maria Baiges.

Durant el mes d’agost, també se celebrarà la Nit de la Rumba, que pretén retre homenatge a la música catalana moderna.