Salou impulsa un projecte per desestacionalitzar el turisme i garantir l'estabilitat laboral

Salou fa un pas endavant en el seu compromís amb la sostenibilitat social i l’estabilitat laboral mitjançant un projecte pilot pioner, impulsat per la Secretaria d'Estat de Turisme, a través de Segitur.

Aquesta iniciativa pretén situar el municipi com a referent en la lluita contra la temporalitat del sector turístic, oferint un model innovador que permeti garantir feina durant els 365 dies de l’any.

L’anunci d’aquest projecte pioner ha estat fet per l’alcalde de Salou durant el 5è Congrés FSC de Comissions Obreres (CCOO) de les Comarques Tarragonines, on ha subratllat la necessitat d'aconseguir treball de qualitat els 365 dies de l’any.

Pere Granados ha destacat que aquest projecte suposa «una oportunitat única per consolidar un nou model econòmic que superi l’estacionalitat i generi ocupació estable».

Innovació per desestacionalitzar

Per assolir aquest repte, l'alcalde, que també és president del Patronat Municipal de Turisme, diu que s'ha d'apostar per la creació i innovació de nous productes turístics capaços d’atraure visitants més enllà de l’estiu i les vacances escolars.

Salou ja compta amb la certificació de Turisme Familiar, però aspira a consolidar-se com una destinació de referència en altres àmbits, com ara el turisme esportiu, gastronòmic, cultural i patrimonial.

L’impuls d’aquests sectors, afirma, contribuirà a la diversificació del model turístic, evitant la concentració de l’activitat només en els mesos d’estiu i generant llocs de treball més estables.

A més, la posada en valor del patrimoni natural i històric, així com l’ampliació de l’oferta d’activitats, són factors clau per reforçar la identitat turística del municipi i fomentar un model econòmic que no depengui exclusivament de la temporada alta.

Aposta per la sostenibilitat social

El projecte pilot impulsat per Segitur permetrà avaluar com els municipis turístics poden garantir una activitat econòmica equilibrada i generar oportunitats laborals estables. Amb la seva posada en marxa, Salou es converteix en un laboratori d’innovació turística, establint noves eines per consolidar un turisme més equilibrat i menys subjecte a la temporalitat.

L’Ajuntament aposta per atraure nous segments de turistes i mercats emergents, a més de consolidar els atractius existents. Amb aquesta estratègia, basada en l’adaptació del sector a un model més resilient i sostenible, Salou busca esdevenir un referent en qualitat de vida i benestar laboral per als seus residents.

Projectes clau

Paral·lelament, Salou manté la seva aposta per projectes d’impacte que contribueixin a l’estabilitat laboral, com el complex Hard Rock, que es preveu com un motor de creació d’ocupació estable.

Amb la seva implantació, assegura el consistori, es generarà un important flux econòmic que garantirà activitat laboral durant tot l’any, reforçant així l’estratègia de desestacionalització del municipi.