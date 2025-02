The Guitar Hotel at Seminole Hard Rock Hotel & Casino dels Estats Units.Booking

L'alcalde de Salou, Pere Granados, diu que el projecte del Hard Rock «està més a prop que mai» i lamenta que s'hagi «perdut una dècada» amb «històries inventades». En una entrevista a la Cadena SER, Granados ha dit que el PSC mai s'ha oposat al projecte i que l'acord d'investidura només feia referència a la fiscalitat, que s'ha complert revertint la rebaixa fiscal al joc.

El batlle ha acusat ERC de «jugar a la puta i la Ramoneta» per no posicionar-se amb el projecte, i ha assegurat que l'anterior informe ambiental era només «un esborrany filtrat malintencionadament». Granados ha defensat que la voluntat del Govern és aprovar el PDU i que per això s'ha demanat un nou informe ambiental.

L'alcalde de Salou remarca que l'anterior informe ambiental del Hard Rock era només «un esborrany» que «es va filtrar malintencionadament» per l'anterior Govern, per intentar aturar el projecte. Segons el batlle és un document «que no serveix per a res» i per això el Govern de Salvador Illa ha encarregat un informe ambiental. «Perquè hi ha voluntat d'aprovar el PDU, si no ho deixarien com està», ha assegurat al programa Aquí Catalunya de la Cadena SER.

Granados ha acusat els Comuns de «dir ximpleries i enganyar a la gent» i «anar en contra del progrés dels territoris» i a la CUP de «fer soroll antisistema» i ha assenyalat que no tenen representació parlamentària per Tarragona per la seva oposició al Hard Rock. «Aquesta és la realitat que tenim en aquest país i, per això no avancem i hem perdut una dècada sencera, deu anys, que es diu ràpidament, no només amb la implantació de Hard Rock, sinó també amb noves inversions per al país. Catalunya ha perdut molt, i ara esperem que es recuperi», ha defensat l'alcalde de Salou.