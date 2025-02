La CUP assegura que es pot frenar el Hard Rock «sense conseqüències econòmiques»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La CUP acusa el PSC de «mentir» sobre les indemnitzacions per aturar el complex d’oci que el Hard Rock vol construir a Vila-seca i Salou. La presidenta del grup parlamentari del partit, Laia Estrada, assegura que un informe encarregat pel Govern el novembre del 2023 -encara amb ERC- els «dona la raó» i permet posar punt final al projecte «sense conseqüències econòmiques».

Per aquest motiu, exigeix, de nou, aturar el macroprojecte i reitera que és una «aberració ambiental, social, laboral i nacional». En una atenció a mitjans juntament amb membres de la plataforma Aturem Hard Rock, Estrada ha defensat que tot plegat es pot revertir «sense costos per a l’administració pública». «És una qüestió de voluntat política», ha afirmat.

La líder de la CUP al Parlament ha assenyalat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li ha reclamat que aturi «d’una vegada per totes» el macroprojecte, alhora que li ha demanat «explicacions». «D’on han sortit aquestes suposades indemnitzacions?», s’ha preguntat.

Estrada també ha avançat que demanaran la compareixença de la consellera d’Economia, Alícia Romero, perquè ho «aclareixi»; i de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per tal que expliqui «per què no ha retirat ja» la tramitació del Pla Director Urbanístic. També de membres de l’anterior Govern, entre ells l’aleshores president, Pere Aragonès; la consellera d’Economia, Natàlia Mas Guix -de fet, asseguren que és qui va encarregar el document-; i la consellera de Territori, Ester Capella.

A banda del Govern, en l’atenció a mitjans Estrada ha apel·lat a ERC, a qui ha demanat que expliqui «per què» no van utilitzar l’informe que ells mateixos van encomanar quan estaven al capdavant de l’executiu. «L’informe el tenien en la legislatura i no només no el van utilitzar per posar punt final al Hard Rock, sinó que el president Aragonès va encomanar a l’Incasòl que reprengués les negociacions», ha criticat. En la mateixa línia, ha carregat contra «l’actitud totalment poruga» dels republicans cap a aquesta qüestió.

Als Comuns, els anticapitalistes els han demanat «que mantinguin la seva coherència» i s’oposin al Hard Rock. «Que reclamin al PSC el mateix que van reclamar a ERC la legislatura passada», ha dit Estrada, que ha recordat que el macroprojecte va ser un dels elements que va acabar provocant la convocatòria avançada d’eleccions.

L’informe del Gabinet Jurídic del Govern que ha difós aquest dimarts la CUP no detalla la quantia a què ascendirien les indemnitzacions per aturar el projecte del Hard Rock. El document «no considera que pogués prosperar una eventual reclamació per lucre cessant» per part de l’empresa, però sí que apunta que «es podria fer valer un dany emergent pel que fa a les despeses efectuades». Segons la CUP, això consistiria en les fiances, que han xifrat en 10 milions d’euros.