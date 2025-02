Els mesos de febrer i març son clau per a hortalisses com els calçots i les carxofes. Per a impulsar aquests aliments, i oferir una nova ruta gastronòmica als seus clients, 23 restaurants del Baix Gaià, ofereixen diversos menús amb aquests aliments com a protagonistes des de l'1 de febrer i fins al 30 de març. Descobreix-los tots en aquest article:

Altafulla

Bruixes De Burriac Hotel Gran Claustre

Degustació

Entrant

Aperitiu de benvinguda.

Amanida de créixens de font, endívia morada, fonoll fresc i formatge Mas Mercé de Siurana sobre llit de calçots cuinats al sarment.

Principal

Suprema de turbot poelé, carbassa confitada i beurre blanc amb sorpreses de gelea de taronja.

Bourgignon de vedella Frisona de Girona estofat clássic en vi DO Penedés, patata dauphine amb cruixents de cor de carxofa.

Postres

Clafoutis de nabius cuits al forn amb aiguardent de pruna.

Maridatge

- Raventós Codorníu

- Intramurs Blanc.

- Intramurs Negre.

- Raimat Brut Nature Chardonnay Xarel·lo.

Preu: 39,00€

Horari de servei: De Dilluns a Diumenge de 13:30 a 16h i 20 a 22:30h

Ubicació: C. Cup, 2, Altafulla

Maritime Beach Club Altafulla

Degustacions

Calçots arrebossats amb romesco- 16€

Torrada de pa de pagès de calçots amb romesco.- 13,70€

Carxofes saltades amb calamarsons.- 16,90€

Arròs melós amb carxofes i gambots. (mínim 2 persones preu per persona)- 20,60€

Maridatge*

*Cada degustació inclou una copa de vi o cava.

Horari de servei: De 13 a 15:30h.

Tancament: Dilluns, dimarts i dimecres.

Ubicació: C. Pescadors, 3, Altafulla

Rustic Food Altafulla

Degustacions

Croquetes de calçots.

Flan de carxofa, fondue i porro guisat.

Maridatge*

Preu: 14€

Horari de servei: De dijous a diumenge de 12 a 15h.

Ubicació: Pl. Dels Vents, 9, Altafulla

La Xeriueta

Degustació

Entrant

Crema de calçot amb llet de coco, cansalada ibèrica i crostons romescats.

Principal

Arròs amb melós de porc i carxofa confitada.

Postres

Brownie de xocolata amb vainilla i gelatina de moscatell.

Maridatge

Preu: 19,50€

Horari de servei: De Dijous a Diumenge de 13 a 15:30h.

Ubicació: Camí de l’Ermita, 35, Altafulla

El Catllar

Cooperativa Elena

Degustació

Llom de bacallà a baixa temperatura, fons de cigrons estofats i carxofa- 16,50€

Croqueta de calçot i toc de romesco.- 3,50€

Maridatge*

Horari de servei: De dimarts a diumenge de 13 a 15h.

Ubicació: C. Onze de setembre, 7, El Catllar

Restaurant Club Hípic Catllar

Degustació

Entrant

Calçots amb romesco.

Principal

Graellada de carns: Botifarra, llonganissa, xoriço, secret ibèric, i carn de corder amb guarnició de carxofa, patata i tomàquet al forn.

Postres a escollir

Pastís de poma.

Coulant de xocolata.

Maridatge*

*Menu cap de setmana (Entre setmana amb reserva prèvia)

Preu: 37,00€

Horari de servei: De 13 a 16h.

Ubicació: Ctra. T-203 Km 0, 725, El Catllar

Tarragona

El Trull 4 Brasas

Degustació

Entrant

Fuet i olives de la jaia amb vermut.

Calçots a la brasa amb salsa de romesco.

Principal

Graellada de carn: Llonganissa, botifarra negre, cansalada i costelles de xai i patata al caliu, carxofa i mongetes.

Postres

Crema catalana i taronja.

Maridatge

Preu: 48,00€

Horari de servei: De dilluns a diumenge de 13 a 16h i de dijous a dissabte de 20 a 23h.

Ubicació: Ctra. N-340 Km 1168, Camping Las Palmeras, Tarragona

Restaurant Flamingo Club de Golf Costa Daurada

Degustació (Mínim 2 persones)

Entrant a compartir

Calçots en tempura amb romesco.

Carxofes confitades amb pernil ibèric i ou de guatlla.

Principal

Arròs de carxofes mar i muntanya.

Postres a escollir

Pastís de formatge.

Torrija amb gelat de vainilla Madagascar.

Maridatge

Preus: 28€

Horari de servei: De dilluns a divendres de 13 a 15:30h.

Degustació 2

Entrant a compartir

Calçots en tempura amb romesco.

Carxofes confitades amb pernil ibèric i ou de guatlla.

Musclos al vi blanc amb porros.

Ravioli de cua de bou amb salsa de vi negre.

Principal

Arròs de carxofes mar i muntanya.

Postres a escollir

Pastís de formatge.

Torrija amb gelat de vainilla Madagascar.

Maridatge

Preu: 45€

Horari de servei: Dissabte i diumenge de 13 a 15:30h.

Ubicació: Ctra. Catllar Km. 2,7

La Pobla de Montornès

La Cassoleta D’arròs

Degustació

Entrant

Tempura de calçots.

Principal

Arròs de bacallà, calçots i carxofes.

Postres

Postre del dia.

Maridatge

Preu: 30€

Horari de servei: De dimecres a diumenge de 13 a 16h.

Ubicació: Pl. De La Bassa, 1, La Pobla de Montornès

Tamarit

Restaurant Brisa

Degustació

Entrant a compartir

Carxofes confitades amb llagostins saltejats i vinagreta de fruits secs.

Amanida de bacallà i taronja amb emulsió de romesco.

Principal a escollir

Arròs melós de rap amb cloïsses i calçots denominació d’origen Valls de l’Horta Blanch.

Arròs de costella de vedella amb calçots denominació d’origen Valls de l‘Horta Blanch.

(Mínim 2 persones)

Postres a escollir

Cremós gelat de llimona i alfàbrega.

Tiramisú d’avellanes.

Maridatge

*Suplement 5€ persona

Preu: 33€

Horari de servei:

Del 7/03 al 6/04 de dijous a diumenge horari de migdia.

Del 7/04 al 30/04 de dilluns a diumenge servei de migdia i nit.

Ubicació: Ctra. N. 340 km. 1172, Tamarit, Tarragona

Torredembarra

El Cirerer

Degustacions

Calçots arrebossats amb romesco.- 17,50€

Calçots arrebossats amb salsa de romesco.- 16€

Flor de carxofa amb pernil ibèric i ou ferrat.- 14€

Maridatge*

Horari de servei: De dimarts a dijous de 13 a 15:30h. Divendres i dissabte de 13 a 15:30h i de 20 a 22:30h. Diumenge de 13 a 16h.

Ubicació: C. Oreneta, 1, Urb. Clarà, Torredembarra

El Racó de la Paella

Degustació

Carxofes a la brasa i calçots amb romesco.- 30€

Maridatge*

Horari de servei: De 13 a 16h.

Ubicació: C. De La Martineta, 16, Torredembarra

Oxid

Degustacions

Arròs de rap i carxofes. (*Mínim 2 persones)- 23,50€

Xips de carxofa.- 9,50€

Maridatge*

Horari de servei: De dimarts a diumenge de 12:30 a 15:45h i de 19 a 22:30h.

Ubicació: Ps. Colom, 43, Torredembarra

Cal Silver

Degustació

Entrant a escollir

Bunyols de calçots.

Amanida de formatge de cabra.

Musclos amb romesco.

Principal

Arròs de calçots i carxofes.

Postres

Postre del dia.

Maridatge

Preu: 35,00€

Menú cap de setmana

Horari de servei: De 13 a 15:30h.

Ubicació: Ps. Miramar, 216, Torredembarra

4 Latas Baix a Mar

Degustació

Flor de carxofa amb rovell d’ou i papada ibèrica.- 8,50€

Maridatge*

Horari de servei: Caps de setmana de 12 a 16h.

Ubicació: Ps. Colom, 39, Torredembarra

4 Makis

Degustacions

Yakisoba amb carxofes i gambetes.- 15,50€

Uramaki farcit de calçot, formatge crema i salsa romesco.- 14,50€

Maridatge*

Horari de servei: De 12:30 a 15:30h i de 20 a 22h.

Ubicació: Ps. Colom, 7, Torredembarra

Pepito Bravo

Degustació

Doble smash burguer de vedella amb formatge gouda, calçots confitats a baixa temperatura, la nostra salsa “maionesco”(maionesa de romesco) i pebrot escalivat a la brasa acompanyada amb patates fregides casolanes.- 16,50€

Maridatge*

Horari de servei: De dijous a diumenge de 20 a 22.30h.

Ubicació: Av. Montserrat, 2, Torredembarra

Bar Cervecería La Brava

Degustacions

Remenat de calçots i carxofes sobre base de salsa de romesco.- 11,95€

Flors de carxofes confitades a baixa temperatura amb encenalls de foie.- 11,95€

Saltejat de carxofes i calçots amb pernil ibèric.- 11,95€

Timbal de calçots, boletus i gambes.- 11,95€

Maridatge*

Horari de servei: de dimarts a diumenge de 12:30 a 15:45h i de 19 a 22:30h.

Ubicació: Pl. Catalunya, 5, Torredembarra

Ristorante Pizzeria Lina

Degustació

Entrant

Carxofa al forn farcida de peperoni i parmesà.

Principal

Rissoto de calçots i carxofa amb varietat de bolets i foie.

Postres

Tiramisú amb gelat de Turró i Frangelico.

Maridatge

Preu: 28€

Horari de servei: De dimarts a dissabte de 13 a 15:30h.

Ubicació: C. Major, 29, Torredembarra

Restaurant El Capitán

Degustació

Entrant

Calçots en tempura de carbó i textures de carxofa.

Principal

Arròs amb tuetà, calçots, carxofes i ceps.

Postres

Pa de pessic de pastanaga “Bethli” amb gelat de llet fresca.

Maridatge

Preu: 34,00€

Horari de servei: De dimarts a diumenge de 13 a 16h.

Ubicació: Ps. Rafael de Campalans, 11, Torredembarra

4 Latas Torredembarra

Degustació

Xips de carxofa amb mel i sal.- 7,50€

Maridatge*

Horari de servei: De dimecres a dissabte de 19 a 22h.

Ubicació: C. Del Forn, 10, Torredembarra

La Ona Livorno

Degustacions

Truita de patates amb carxofes.- De 8 a 15h- 6€

Truita de patates amb calçots.- De 8 a 15h- 6€

Fideuà de calçots amb bacallà i allioli de romesco.- De 13 a 15h- 10€

Vedella en salsa amb carxofes.- De 13 a 15h- 10€

Maridatge*

Tancament: Dimarts.

Ubicació: Ctra. Pobla de Montornès, 27, Torredembarra