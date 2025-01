Vint-i-tres restaurants del Baix Gaià participen en l’experiència Calçots i Carxofes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació AEH Baix Gaià, amb el suport de l’Ajuntament de Torredembarra i el patrocini de Raventós Codorniu va presentar ahir al matí l’experiència Calçots i Carxofes que se celebrarà de l’1 de febrer al 30 de març a diverses poblacions del Baix Gaià.

23 restaurants serviran menús i racions amb el calçot i la carxofa com a protagonista, acompanyades de vins i caves Codorniu, amb l’objectiu que l’experiència gastronòmica siguin un reclam per potenciar el sector fora de temporada així, com per descobrir nous restaurants, tant de costa com d’interior.

Els restaurants participants són: Les Bruixes De Burriac, Maritime Beach Club Altafulla, Mar Salada, Rustic Food Altafulla, Cooperativa Elena, Centre Hipic El Catllar, La Cassoleta D’arròs, Brisa Restaurant, El Trull 4 Brasas,

Flamingo Golf Costa Daurada, Restaurant Oxid, 4makis Torredembarra, 4latas Baix A Mar, La Xeriueta, Restaurant Cal Silver, Pepito Bravo, Bar Cervecería La Brava, El Raco De La Paella, Ristorante Pizzeria Lina, Restaurant El Cirerer, Restaurant El Capitan, 4latas Torredembarra, La Ona Livorno.