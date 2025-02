Vila-seca en Comú denuncia que la manca de manteniment de la piscina costarà uns 2 MEUR

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha manifestat la «greu manca de manteniment i inversió en la piscina municipal», una situació que ha generat nombroses queixes entre els usuaris i ha obligat molts d’ells a desplaçar-se a poblacions veïnes per poder gaudir d’un servei en condicions.

Des de la formació afirmen que aquesta deixadesa suposarà un cost de prop de dos milions d’euros, una despesa que consideren «inacceptable i que es podria haver evitat amb una planificació i gestió adequades».

El regidor de Vila-seca en Comú, Francesc Benaiges, ha assegurat que «no és de rebut que la ciutadania hagi de suportar aquest desgavell. Ens trobem davant d’una cadena d’improvisacions i reparacions parcials que no han solucionat els problemes estructurals de la instal·lació. L’Ajuntament ha de garantir unes instal·lacions dignes i funcionalitat en els serveis municipals, no pot continuar malgastant recursos en pegats temporals».

Deficiències estructurals i mala gestió

Tot i que la piscina és de titularitat municipal, els Comuns recorden que la seva gestió està externalitzada a una empresa privada que també s’encarrega del gimnàs i la piscina d’estiu. No obstant això, els problemes s’han anat acumulant: filtracions constants al sostre de la piscina petita, problemes amb les dutxes, vestuaris en mal estat, un terra de jacuzzi deteriorat, avaries en la meitat de les màquines del gimnàs i instal·lacions deficients a la piscina d’estiu.

La situació ha empitjorat en els darrers mesos. El passat diumenge a la nit, per tercera vegada en quatre mesos, el sostre de la piscina va cedir, obligant al tancament temporal de les instal·lacions. Aquest episodi se suma als problemes arrossegats des de la tromba d’aigua del 20 de setembre de 2024, que ja va provocar filtracions. Malgrat una inversió urgent de 37.000 euros per reparar el sostre, les filtracions han reaparegut. Posteriorment, el 31 d’octubre, un nou episodi de pluja va provocar més filtracions i nous tancaments parcials de la piscina.

Si bé recentment l’equip de govern ha anunciat ara una inversió urgent de 1,3 milions d’euros, des dels comuns manifesten que cal «una estratègia de manteniment efectiva i no solucions improvisades que no resolen els problemes de fons».

Manteniment realista

Davant aquesta situació, des de Vila-seca en Comú exigeixen un pla de manteniment realista i eficaç per a totes les instal·lacions (piscina, gimnàs, vestuaris, etc.) i una revisió exhaustiva del contracte de gestió per garantir que es compleixen els compromisos d’inversió i manteniment.

Des de la formació demanen una solució definitiva a les filtracions del sostre i altres problemes estructurals i el compromís ferm per part de l’Ajuntament per garantir que els recursos públics es destinen a millorar la qualitat dels serveis municipals i no a cobrir els costosos incompliments d’un contracte privat.

Finalment, sol·liciten la devolució de les quotes als usuaris pel temps que no han pogut fer-ne ús i una millora en la comunicació de les incidències per evitar la desinformació actual.

L’actual portaveu adjunt de la Formació, Francesc Benaiges, considera «que la ciutadania de Vila-seca paga per un servei que hauria de ser de qualitat i en condicions dignes. No podem permetre que les instal·lacions municipals continuïn en aquest estat lamentable mentre es gasten milions d’euros en reparacions ineficients. L’Ajuntament ha d’assumir la seva responsabilitat i garantir un manteniment adequat per evitar situacions com aquesta».

Per aquests motius, Vila-seca en Comú seguirà pressionant perquè es posin en marxa aquestes mesures i perquè la gestió dels serveis municipals respongui realment a les necessitats de la ciutadania.