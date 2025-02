Vila-seca avança les obres de millora de la piscina arran de la caiguda de diverses plaques del sostre

Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

La piscina municipal de Vila-seca romandrà tancada durant varies setmanes arran de les obres que iniciarà el consistori per a la seva millora. Els treballs, inclosos dintre del projecte de Reforma i Millora Energètica de les Instal·lacions de la Piscina, estaven previstos per d’aquí uns mesos però el despreniment de diverses plaques del sostre de la piscina principal aquesta nit han precipitat l'execució de les obres. Els treballs estan pressupostats en la seva totalitat en 1,3 milions d’euros.

Les obres començaran aquesta setmana i es tancaran tan la piscina principal com la petita. Aquesta última encara estava oberta aquest matí de dilluns. El personal de la piscina ha observat aquest matí la deformació del sostre de la piscina principal i que havien caigut diverses plaques. Arran d'aquest fets s'ha convocat una reunió d'urgència i s'ha decidit posar en marxa els treballs de millora, que s'allargaran almenys un mes i mig.

Les obres, que s’iniciaran immediatament, comportaran el buidatge de la piscina principal i, el tancament de les dues piscines per seguretat dels usuaris.

Els cursos de natació 2024-2025 ja van començar amb incidències a l'octubre i és que els usuaris de la piscina petita, on es feien els cursos per nadons, no van poder iniciar les seves classes per obres. Mentre que la resta de cursets es van traslladar a la piscina principal. Les fortes pluges a principis d'octubre van comportar que el sostre es malmetés i es duguessin obres de reparació. Durant els treballs, el sostre de la piscina principal també va patir algun desperfecte i durant diverses setmanes es van tancar diverses zones d'aquesta als usuaris.

El 25 de novembre es va poder reobrir la piscina petita als cursetistes més petits. Ara, les obres comportaran el tancament de les dues piscines durant diverses setmanes.