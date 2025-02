L’espectacular cala a 20 minuts de Tarragona que es troba als peus d’un castell del segle XI

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Si hi ha un destí a la costa catalana que combina bellesa natural, història i tranquil·litat, és Cala Jovera, una petita joia amagada a només 20 minuts de Tarragona. Situada als peus del Castell de Tamarit, aquesta cala ofereix un entorn idíl·lic on l’aigua cristal·lina, la sorra daurada i el majestuós castell medieval es fusionen en una postal de somni.

Una cala de només 90 metres envoltada d’història

Cala Jovera, també coneguda com a Cala del Castell per la seva proximitat amb l’imponent castell medieval, és una diminuta platja de només 90 metres de llarg i 20 d’ample. La cala està envoltada per la típica vegetació mediterrània, amb un bonic bosc de pins que crea una atmosfera tranquil·la i relaxant, perfecta per a aquells que busquen desconnectar.

El Castell de Tamarit, construït al segle XI pels senyors de Claramunt per a protegir la costa dels atacs pirates, es manté en un estat òptim de conservació. Des de la platja, un sender travessa el bosc i porta fins aquest històric castell, que ha estat restaurat i convertit en un espai ideal per a celebracions de luxe.

Encara que l’accés a Cala Jovera no és senzill, l’experiència val l’esforç. La platja només és accessible a peu, baixant per unes roques des de l'N-340, direcció al castell de Tamarit. Encara que les roques no són de gran dificultat, es recomana portar calçat adequat, ja que les xancletes no són la millor opció.

El Castell de Tamarit : història i restauració

El Castell de Tamarit va ser erigit per defensar la costa d’atacs de pirates i ha estat testimoni de segles d’història. Al llarg del temps, el castell ha format part de diverses famílies, i al segle XX, va ser adquirit pel milionari nord-americà Charles Deering, qui el va restaurar amb l’ajuda del pintor Ramón Casas. Avui dia, el castell continua sent un lloc emblemàtic i exclusiu, conegut per ser un dels destins favorits per a casaments de luxe.

De fet, Andrés Iniesta va celebrar el seu casament amb Anna Ortiz en aquest castell. La cerimònia, que va tenir lloc el 8 de juliol de 2012, va ser oficiada pel llavors alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i entre els assistents que van acudir destaquen Leo Messi, Xavi, Vicente del Bosque, David Villa, Carles Puyol, Pep Guardiola o Iker Casillas.

Com arribar a Tamarit

L’accés a Tamarit des de Tarragona és fàcil i ràpid. Des del centre de la ciutat, es pot arribar en cotxe en uns 20 minuts per l’autovia A-7 i l'N-340. Des de Barcelona, el trajecte per l’autopista C-32 dura al voltant d’1 hora i 10 minuts. També es pot optar pel transport públic, ja que hi ha opcions d’autobusos que connecten Tarragona amb Tamarit.