El diputat Felix Alonso reclama al Govern la millora del paviment de l’A-27

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El diputat dels Comuns per la demarcació de Tarragona, Félix Alonso, ha registrat una pregunta parlamentaria per escrit dirigida al Ministeri de Transports interessant-se pel preocupant estat de l'autovia A-27 en el seu tram entre Tarragona i la Pobla de Mafumet.

«És fonamental que es resolguin amb celeritat aquests problemes que afecten la seguretat en la mobilitat de tots els ciutadans. No podem permetre que el mal estat de l'A-27 posi en risc la vida dels qui la utilitzen diàriament», ha declarat Alonso.

Aquesta via, que té el seu origen al Port de Tarragona fins a Montblanc, representa la via d’enllaç de connexió entre Lleida i el Port de Tarragona, presenta un paviment desgastat i ple de sots, la qual cosa no sols afecta la circulació de milers de camions, sinó que també representa un greu perill per als turismes que transiten per ella.

L'A-27 és una artèria vital del Camp de Tarragona, ja que connecta importants polígons industrials i facilita el transport de mercaderies cap al port. No obstant això, la deterioració del seu paviment ha generat inquietud entre els usuaris, especialment entre els transportistes, que aquestes darreres setmanes han fet pública les seves queixes a diferents mitjans de comunicació. «És inconcebible que es posi en risc la seguretat viaria per una deixadesa de manteniment», ha dit el diputat Félix Alonso.

Alonso insisteix en la seva pregunta si hi ha alguna partida pressupostària per les millores necessàries en el paviment d'aquesta autovia i, especialment, ha sol·licitat informació sobre el calendari previst per a la seva execució.