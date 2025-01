Els transportistes denuncien el mal estat de l’A-27 a la Pobla de Mafumet

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector del transport per carretera denuncia el mal estat de l’autovia A-27 en la seva connexió entre Tarragona i la Pobla de Mafumet. El paviment està desgastat i ple de sots, posant en perill la seguretat i comoditat dels que circulen per ell, especialment els vehicles pesants.

Aquest tram de carretera suposa la principal connexió entre el Port de Tarragona i el pol industrial de Tarragonès, propiciant que més de 3.000 camions hi passin cada dia, segons les dades facilitades per la Federació Empresarial d’Autotransport de Tarragona (FEAT), una dada a la qual s’hauria d’afegir el pas de centenars de turismes.

És precisament aquest elevat tràfic el que ha propiciat el seu desgast, segons detalla Josep Lluís Aymat, president de la FEAT. Aymat considera que aquest tram «hauria de comptar amb un material més resistent o, almenys, tenir un manteniment més intensiu».

El president assegura que «molts dels camioners que hi passen circulen pel carril esquerre per tal de no trepitjar la zona més desgastada». No obstant això, Aymat apunta que aquesta deriva acabarà produint que s’acabi desgastant tota la calçada.

Aymat recorda que «del transport de carretera depèn tota la indústria i el sector serveis del territori», motiu pel qual considera «essencial cuidar infraestructures com aquesta».

Una partida sense projecte

Fonts del Ministeri de Mobilitat i Transports, de qui depèn la conservació d’aquesta carretera, asseguren ser coneixedors de la problemàtica. De fet, existiria una «abundant partida» per l’arranjament de carreteres aquest 2025 que contempla actuacions en aquest tram. Tot i això, el ministeri no hauria redactat encara el projecte.

No obstant això, Josep Lluís Aymat considera que hi ha una «manca d’inversió pública en qüestions que són fonamentals» i apunta que «els poders públics han de contemplar que el transport per carretera és un servei essencial».

El president recorda que el sector paga «una gran quantitat d’impostos» per l’ús dels carburants. Aymat assegura que l’any passat «l’Estat va ingressar 13.000 milions d’euros per la fiscalitat de l’automoció».