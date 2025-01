Publicat per Joan Lizano Rué Verificat per Creat: Actualitzat:

Després d’un any d’espera, comencen els judicis contra l’empresa d’artistes subcontractada de PortAventura World, Fantasia Animación. Cinc extreballadors van denunciar-la a finals de 2023 per acomiadament improcedent, després de demanar un conjunt de millores laborals.

L’empresa va al·legar que els acomiadava perquè a partir de la temporada 2024-2025, la programació de l’espai, situat al Far West, canviaria a l’actual West Gold Frenzy. Aquest també és un espectacle temàtic d’acrobàcies i acció amb cinc actors i un argument força similar al que portaven a terme els acomiadats.

«Si estàvem capacitats, per què ens van fer fora? Ens podrien haver reubicat a altres espectacles del parc, però van decidir no fer-ho», explica Adrián Cabezas, un dels denunciants i exartista del parc temàtic al Diari Més. Les altres parts implicades al procés, Fantasia Animación i PortAventura, no han fet declaracions al respecte.

El que demana la part demandant és la nul·litat. Això vol dir que els treballadors, si se’ls hi concedeix, puguin triar entre la readmissió a l’empresa o una indemnització màxima de 30.000 euros. En aquest cas, els cinc artistes tenen previst demanar de la meitat d’aquesta xifra cap amunt.

Els cinc judicis van començar el passat dimarts. El que canvia de l’un a l’altre és el jutge o jutgessa que porta el cas i les xifres monetàries que cada denunciant reclama, però els testimonis, l’acusació i els denunciats són els mateixos.

Respecte de l’argument de la defensa, segons afirma Cabezas, ja que l’empresa d’animació no ha volgut donar cap declaració, «se sosté totalment en el canvi d’argument de l’espectacle». Tot i això, com van aclarir els artistes, el nou show continuava la línia del Bang Bang West en gairebé tota la seva estructura.

Conciliació improcedent

Durant els mesos posteriors a la interposició de la denúncia, l’empresa d’animació va provar de conciliar-se amb els denunciants i arribar un acord. Segons afirma Cabezas, van intentar indemnitzar-los «la quantitat que els pertocaria si els acomiadaments haguessin sigut improcedents, faltant-los al respecte una darrera vegada». Segons va aclarir l’any passat Mercè Puig, secretària general de CCOO a Tarragona, els afectats van rebre una proposta de xifres que «no coincidia amb els números que el gabinet jurídic va estimar». Tot i això, durant el 2024, les dues parts, tot i no aconseguir-ho, van intentar tornar-se a posar d’acord.

Panorama laboral

Tot i que no va ser el cas dels cinc treballadors acomiadats, l’Adrián Cabezas va trobar dificultats a l’hora de trobar feina al sector artístic. Actualment treballa, però al darrer estiu, en ser contractat com a animador a una cadena d’hotels, va trobar certes resistències per part de la seva superior, en ser advertida per antics companys de Cabezas que «era una persona problemàtica». Tot i això, el director de l’establiment va resoldre el problema, assegurant-se certa estabilitat financera i laboral durant uns mesos.