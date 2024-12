Els nens de Perafort responen a la revista 'Viajar': «El nostre poble no és el més lleig de Tarragona»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La revista Viajar, el passat mes d’agost, va publicar una notícia assegurant que Perafort és el poble més lleig de Tarragona. El mitjà informatiu va preguntar a la Intel·ligència Artificial quin era el poble amb menys interès turístic i serveis de la provincia de Tarragona i aquesta va determinar que era Perafort.

Per aquest motiu, els i les alumnes de 5è de l’Escola Josep Veciana de Perafort van començar a investigar l’interès turístic del poble. D'aquesta manera, destaquen que tenen unes Tombes Romanes, desconegudes per la majoria de la gent, del s.IV a.C.

Pel que fa als serveis, asseguren que en tenen molts més que d’altres pobles veïns. Destaquen que tenen restaurants, una farmàcia, un molí d’oli, una fusteria, un hostal, una benzinera, una fleca, una escola, una perruqueria, una llar d’infants, una pista de fútbol, pistes de pàdel, parcs infantils, piscina, pista poliesportiva, espai jove, skatepark, punt de recàrrega de vehicles elèctrics, entre d'altres

Finalment, els alumnes confessen que realment el que fa que Perafort sigui un poble bonic «és que hi ha tranquil·litat i no hi ha perill». Asseguren que per això poden sortir sols amb els amics, jugar, gaudir de la tranquil·litat i dels equipaments que tenen al poble. «Per tots aquests motius per nosaltres Perafort és el poble més bonic de tots», afirmen responent a l'article de la revista Viajar.