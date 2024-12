La Fira de Nadal del Morell rep més de 13.000 visitants

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira de Nadal del Morell ha tornat a superar totes les expectatives en la seva edició d’enguany, atraient més de 13.000 visitants al llarg de tot el cap de setmana del 29 de novembre a l’1 de desembre. Aquesta cita anual s’ha consolidat com un esdeveniment de referència a la comarca, oferint un ampli ventall d’activitats per a grans i petits.

Des de l’encesa de llums, el dia previ a la inauguració, i fins a la clausura, la fira ha estat marcada per un ambient cent per cent nadalenc i per una programació variada que ha omplert l’esplanada del carrer Àngel Guimerà, un any més.

Els visitants han pogut gaudir d’una àmplia oferta gastronòmica i vinícola de quilòmetre zero, amb establiments locals, així com cellers de vins i cerveses artesanes de proximitat. L’arribada del tió al municipi i la recollida de cartes per part del patge reial han sigut els moments més màgics, juntament amb la pista de gel sintètic gratuïta, una de les atraccions estrella. Aquest any, els avets que han decorat l’espai també han sigut sortejats entre tota la gent que ha assistit a l’esdeveniment.

L’alcalde del Morell, Eloi Calbet, ha expressat la seva satisfacció per l’èxit de la Fira de Nadal 2024, destacant que «l’afluència de públic ha estat espectacular, estem molt satisfets amb la participació i l’ambient que s’ha viscut, any rere any arriba a més gent i les sensacions són molt positives». Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Mònica Casas, ha subratllat que «aquesta fira és el resultat de l’esforç col·lectiu de moltes persones i entitats que treballen per fer-la possible any rere any i, alhora, una oportunitat única per a mostrar el nostre potencial».

La programació musical ha estat un altre dels punts forts de la fira, amb actuacions com la Christmas Dixie Band, Pirates Rumbversions i Los Saxos del Averno, que han omplert l’escenari principal durant els tres dies. També s’han ofert activitats per a les famílies, com tallers infantils per crear decoracions nadalenques, una trobada de vehicles clàssics i una xocolatada solidària per recaptar fons per a La Marató de TV3.

La mostra de Cultura Popular ha protagonitzat l’última jornada en què hi han participat els gegants i capgrossos del Morell. Un cap de setmana que ja s’ha convertit en icònic i referent, no només al municipi, sinó també a tot el territori.