Ni Barcelona ni Madrid: el millor destí de golf d'Europa està a Tarragona

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Infinitum, el resort residencial privat d’alt nivell ubicat al cor de la Costa Daurada, ha revalidat el seu títol com a «Millor Destí de Golf d’Europa» als prestigiosos World Golf Awards. La cerimònia es va celebrar el passat 22 de novembre a Funchal, Madeira. A més, el seu reconegut camp de de golf Ruins ha estat nomenat «Millor Camp de Golf de Nou Clots d’Europa».

Joaquín Mora Bertrán, director General adjunt de Golf, Beach Club i F&B a Infinitum, assegura que «estem molt emocionats d’haver estat nomenats Millor Destí de Golf d’Europa als World Golf Awards de l’any passat. Revalidar el premi per segon any consecutiu significa encara més per a nosaltres degut en la ferotge competència existent a tot el continent». I, afegeix que «a més, estem molt contents de què el camp Ruins rebi un merescut reconeixement. Segons la nostra opinió, aquest es un dels camps de golf més infravalorats d’Europa i hauria de ser jugat por tots els que ens visiten».

Un de residencial de luxe

El resort ha irromput amb força al sector immobiliari en els últims anys, construint i venent més de 200 viles i apartaments de luxe a poca distància del Mar Mediterrani.

La tercera fase de l’ambiciós projecte residencial d’Infinitum, que comprèn 90 luxosos apartaments de dos, tres i quatre dormitoris, es troba en construcció en ubicacions privilegiades del resort. Les 150 propietats de la primera fase es van esgotar en un any, i la segona fase, composta per una selecció d’apartaments i viles dissenyades per l’estudi d’arquitectura BatlleiRoig, va camí d’assolir un èxit similar en vendes.

Aquesta comunitat privada també acull una varietat de serveis de lleure i estil de vida, restaurants i el guardonat «Mejor Beach Club d’Europa», tots a poca distància dels tres camps de golf del resort.

«Quan Infinitum va entrar al món immobiliari, la nostra visió era convertir-nos en una de las comunitats residencials prèmium del món, no només per a golfistes, sinó per a qualsevol persona que estimi el lleure i l'estil de vida. Aquest premi ens demostra que estem en el camí correcte i esperem tornar a competir per ell el proper any», explica Joaquín Mora.

' Ruins '

Per la seva part, el camp de Ruins va ser declarat el millor camp de de nou forats d’Europa. Aquest camp de golf, dissenyat per Greg Norman i inaugurat el 2008, deu el seu nom a les autèntiques ruïnes de l’època romana que els jugadores troben en diversos punts del recorregut, el que li confereix un caràcter únic en l’experiència.

El 2025, Ruins formarà part d’un nou camp compost junt amb la meitat del popular camp Hills, ja que aquest últim se sotmetrà en una extensa renovació, seguint una renovació similar a la del camp Lakes, que va reobrir aquest any.