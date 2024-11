Així són els pisos de luxe d'un milió d'euros a Tarragona que es venen «com a xurros»

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El mercat immobiliari de luxe a Tarragona viu un moment d'efervescència gràcies a Vil·les Ponent, un conjunt exclusiu d’habitatges situats dins del prestigiós complex Infinitum, a Salou. Aquestes vil·les, amb un preu que parteix dels 904.000 euros, ofereixen un estil de vida incomparable en un entorn natural privilegiat. Amb més de 250 habitatges venuts i una nova fase de 90 pisos en marxa, la majoria venuts sobre plànol, el 70% dels quals a estrangers, el projecte es consolida com una referència en l’habitatge d’alt standing a la Costa Daurada.

Una combinació única d’elegància i confort

Les Vil·les Ponent són sinònim de luxe i exclusivitat. Aquestes vil·les, amb superfície construïda de 179 m², disposen de 4 habitacions, 3 banys, un ampli jardí privat de 92 m², una piscina de 27 m² i una terrassa pavimentada de 89 m². A més, el disseny modern i sostenible d’aquestes cases s’integra perfectament amb l’entorn natural, oferint màxima privacitat i una connexió directa amb el Mediterrani, envoltat de dunes protegides i pinedes.

Els habitatges compten amb tecnologia domòtica d’última generació, que permet controlar persianes, climatització, terra radiant i il·luminació des d’un tauler central, així com sistemes de seguretat avançats amb càmeres i vigilància les 24 hores.

Els compradors: estrangers i inversors de luxe

El 70% dels compradors són estrangers, amb una presència destacada de clients procedents de Lituània, molts dels quals busquen un refugi segur lluny dels conflictes europeus. També hi ha interès per part de nòrdics i nòmades digitals que busquen residències temporals, mentre que els clients nacionals provenen sobretot d'Aragó, Barcelona i Madrid, incloent-hi alguns futbolistes d'elit.

Unes 25 famílies ja han convertit aquestes propietats en la seva residència permanent, tot i que la majoria dels propietaris les utilitzen com a segones residències.

Infinitum: molt més que un resort residencial

El complex Infinitum, propietat de Criteria Caixa, s’estén al llarg de 300 hectàrees i ofereix serveis excepcionals, com ara tres camps de golf dissenyats per Greg Norman, piscines comunitàries, restaurants de luxe, seguretat privada i una oferta d’activitats exclusives per als residents. Amb la vista posada en el futur, el projecte preveu la construcció de dos hotels de cinc estrelles i fins a 2.050 habitatges, amb un creixement progressiu fins al 2050.

La demanda no s'atura

La combinació d’un entorn idíl·lic, serveis exclusius i l’alt nivell de privacitat fan d’aquestes vil·les un èxit rotund. Segons els promotors, la demanda ha superat totes les expectatives, i es plantegen augmentar la promoció anual de pisos de 100 a 150 unitats per satisfer l’interès creixent.

Les Vil·les Ponent no són només habitatges de luxe, sinó una experiència de vida única, que combina intimitat, confort i la bellesa incomparable de la Costa Daurada.