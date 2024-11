El Parlament aprova sol·licitar la compareixença de Paneque i Puente pels talls de les obres a Roda

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió de Territori i Habitatge ha aprovat per unanimitat la sol·licitud de compareixença de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parlament per explicar el pla de transport alternatiu de Rodalies a les comarques de Tarragona per les obres al túnel de Roda de Berà. Els diputats també han votat a favor de la compareixença del ministre de Transports, Óscar Puente, en aquest cas amb els 12 vots a favor i cinc en contra, corresponents als diputats del PSC.

Les dues sol·licituds de compareixença es van presentar a mitjans del mes passat a instàncies d'ERC. La diputada republicana Laura Vilagrà ha defensat que el ministre comparegui per «assegurar que l'Estat pagui el cost del pla alternatiu de transport».

En la seva intervenció, Vilagrà ha remarcat que el pla és «insuficient» i que cal «reforçar-lo». En aquest sentit, ha denunciat que els busos del PAT i els trens no són suficients per encabir tots els viatgers. «Sovint veiem que les partes no es tanquen de tantes persones que hi ha. Ho havíem vist al Japó però ara també al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre», ha comentat Vilagrà, que ha afegit que la informació no és «l'adequada».

Precisament, aquest dimecres, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres al túnel de Roda de Berà i ha assegurat que les treballs segueixen el ritme previst i que el restabliment del servei es manté per al març. Paneque ha destacat que les obres «són d'especial importància, no només per la millora de la mobilitat de Rodalies cap a Barcelona, sinó especialment per la finalització del corredor mediterrani».